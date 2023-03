Publié par Enzo Vidy le 31 mars 2023 à 10:49

Opposé au RC Lens samedi soir, le Stade Rennais pourra compter sur le retour de Jérémy Doku en attaque. Voici la compo du SRFC.

C'est déjà un énorme test qui attend le Stade Rennais pour la reprise du championnat. Samedi soir au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio accueillent le RC Lens, avec l'objectif de prendre les 3 points pour revenir à 4 points du podium. Face à un adversaire redoutable cette saison en Ligue 1, les Rouge et Noir auront fort à faire, d'autant plus que la dernière victoire du SRFC face au RCL remonte à 2015.

Au match aller à Bollaert, le 27 août dernier, le Stade Rennais s'était logiquement incliné 2-1, dans un match difficile et logiquement dominé par les Lensois. Samedi, les Bretons devront s'appuyer sur ce qui a parfaitement marché au Parc des Princes avant la trêve, à savoir l'état d'esprit comme l'a rappelé Bruno Genesio jeudi en conférence de presse. "Il faut être capable d’afficher 9 fois sur 10 le degré d’investissement qu’on a affiché à Paris. Cela ne veut pas dire qu’on gagnera tous les matchs mais au moins on en gagnera beaucoup si on est dans cet état d’esprit."

Stade Rennais : Doku de retour, Meling remplace Truffert

Si Bruno Genesio a encore une infirmerie bien remplie avec les absences de Martin Terrier, Xeka qui n'est pas encore prêt, Lorenz Assignon, et plus récemment Adrien Truffert, l'entraîneur du Stade Rennais peut aussi compter sur le retour de Jérémy Doku. Très en vue depuis le mois de janvier, l'ailier belge s'est blessé le 5 mars dernier lors de la défaite des Rouge et Noir face à l'OM (1-0). Revenu à l'entraînement en début de semaine, il pourra tenir sa place samedi soir face au RC Lens.

En ce qui concerne la défense, Birger Meling va logiquement prendre place dans le couloir gauche pour compenser l'absence d'Adrien Truffert jusqu'à la fin de la saison. Au milieu de terrain, il existe encore quelques incertitudes, mais la présence de Lesley Ugochukwu semble probable après son très bon match réalisé face au PSG le 19 mars dernier (2-0). Enfin, comme à Paris, Karl Toko-Ekambi et Arnaud Kalimuendo devraient occuper le front de l'attaque rennaise samedi soir.

La compo probable du Stade Rennais face à Lens :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, A. Theate, B. Meling

Milieux : B. Bourigeaud, B. Santamaria, L. Ugochukwu, J. Doku

Attaquants : A. Kalimuendo, K. Toko-Ekambi