Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2023 à 22:07

Ce vendredi, le vice-président du Barça a confirmé des discussions pour un retour de Lionel Messi. Christophe Galtier, le coach du PSG, a évoqué le sujet.

D’après le journaliste espagnol José Alvarez, « Messi est le premier à vouloir revenir au Barça » et Joan Laporta, le président du club catalan, le sait. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans n’exclut pas forcément une prolongation avec le Paris SG, mais serait particulièrement préoccupé par le projet sportif du club de la capitale française et songerait de plus en plus à un retour à Barcelone.

Une tendance confirmée ce vendredi par le vice-président du club catalan, Rafa Yuste, à la faveur d’une conférence de presse organisée au Camp Nou. « Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne. (…) On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », a déclaré le dirigeant barcelonais. Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a été interrogé sur le cas Messi ce même jour.

PSG Mercato : Christophe Galtier botte en touche pour Lionel Messi

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Christophe Galtier n’a pas rassuré sur l'avenir de Lionel Messi. « Ce qui va se passer la saison prochaine, on y travaille beaucoup avec la direction et Luis Campos. Il y a évidemment ce que nous souhaitons faire, mais aussi les positions des joueurs, des uns et des autres, ce que nous devons modifier de manière assez importante, ce que nous devons améliorer pour être encore plus compétitifs », a déclaré le technicien marseillais avant d’assurer que la suite des négociations dépend de la volonté de Messi et de la direction du Paris SG.

« Concernant l'avenir de Leo, il y a la position de Leo, il y a celle du club. Ça discute entre les deux parties. Moi je suis focus sur les dix matches qui se présentent pour aller chercher ce titre de champion de France. Quant à savoir ce que va décider Leo ou ce que va décider le club, cela reste très confidentiel », a indiqué Galtier.