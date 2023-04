Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 11:13

Très sollicité en Europe, notamment en Angleterre, Khéphren Thuram oblige l'OGC Nice à rétorquer. Le club azuréen a fixé les règles pour son transfert.

L'OGC Nice réalise une saison prometteuse. Si le classement en Ligue 1 (7ème) n'est pas forcément celui rêvé par ses supporters, l'aventure en Ligue Europa Conférence donne un second souffle aux Aiglons. Après être sorti premier de son groupe devant Partizan Belgrade, le FC Cologne et Slovacko, le Gym s'est offert le scalp du Sheriff Tiraspol en huitièmes de finale.

Lors du tirage au sort des quarts de finale, l'OGCN affrontera le FC Bâle, adversaire abordable sur le papier. Le parcours européen du club pourrait donc ne pas s'arrêter de sitôt. Entraîneur actuel du Gym, Didier Digard y est pour quelque chose dans le regain de forme des Aiglons. Arrivé en pompier de service à la place de Lucien Favre en janvier dernier, l'ancien milieu défensif n'a toujours pas été battu en 13 rencontres dirigées.

L'OGC Nice fixe le prix de Khéphren Thuram

Parmi les acteurs majeurs du Gym cette saison, on retrouve également Khéphren Thuram. Titulaire à 31 reprises sur 36 matchs possibles avec l'OGC Nice, le milieu de terrain de 22 ans régale les yeux de Didier Digard. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, il a été récompensé d'une première sélection en Équipe de France. Aux côtés de Jean-Clair Todibo, Khéphren Thuram a représenté le club azuréen lors du match des Bleus contre les Pays-Bas (4-0).

Ses performances ont été scrutées de près en Europe, et précisément en Angleterre où un club semble totalement sous le charme. La chaîne RMC ajoute elle que Manchester United et Liverpool seraient aussi admiratifs du joueur. En Allemagne, le RB Leipzig le pisterait également d'après cette dernière source. Devant toutes ces sollicitations, l'OGC Nice se montre gourmand pour sa pépite : environ 40 millions d'euros sont demandés pour un transfert de Khéphren Thuram. Reste à savoir si les courtisans seront refroidis ou non par ce montant.