Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 20:13

Après son vice-président Rafa Yuste, l’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a évoqué le retour de Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG en juin.

Arrivé gratuitement en août 2021, Lionel Messi va-t-il passer une troisième saison en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? La presse espagnole répond par la négative. Le Champion du monde 2022 serait de plus en proche d’un retour au FC Barcelone. Alors qu'une prolongation au Paris SG semblait acquise, l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich aurait fait naître des doutes dans l'esprit de l’attaquant de 35 ans, qui aurait alors pris la décision de revenir au Barça, à en croire les renseignements obtenus par la journaliste Veronica Brunati.

Toujours selon la même source, les négociations se sont accélérées ces derniers jours entre la direction barcelonaise et le clan Messi. Financièrement, le retour de la Pulga serait possible et le club culé travaillerait désormais à convaincre la Liga espagnole. De son côté, Xavi réaliserait un travail de sape auprès de son ancien coéquipier pour le faire revenir au Camp Nou. Des informations confirmées ce vendredi par l’entraîneur du Barça.

PSG Mercato : Xavi attend déjà Messi à Barcelone

Interrogé en conférence de presse, à la suite de son vice-président Rafa Yuste, l’entraîneur du FC Barcelone a une nouvelle fois ouvert grand les portes au retour de Lionel Messi. Xavi Hernandez a notamment confirmé des échanges constants avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, même s’il a tenté de calmer les choses autour de ce dossier.

« Ce n’est pas le moment de parler du retour de Messi. Je lui parle souvent, je suis ami avec lui. Mais pour le bien de Leo, pour le bien du club et pour le bien de l’équipe, ce n’est pas le bon moment. C’est un sujet dont nous discutons, mais c’est loin d’être fait. Il est ici chez lui. C’est le club de sa vie, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler. Nous sommes à un mois d’essayer de gagner deux titres », a déclaré le technicien catalan.

Le PSG est donc prévenu.