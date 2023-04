Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 17:47

Battu par Lens hier, Bruno Genesio espère finir à la 5e place pour disputer l’Europe la saison prochaine. Mais le Stade Rennais devra compter avec le LOSC.

Le Stade Rennais a vu ses chances de Ligue des Champions s’éloigner un peu plus après sa défaite à domicile samedi face au RC Lens. Défait sur le plus petit score (0-1) devant son public du Roazhon Park à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, le club breton accuse désormais un retard de 10 points sur la troisième place occupée par l’Olympique de Marseille (60 points).

À neuf matches de la fin du Championnat, Bruno Genesio espère tout de même que ses hommes parviendront à arracher la 5e place pour disputer l’Europa League ou la Conference League la saison prochaine. « On va défendre cette cinquième place, il nous reste à faire le boulot dans les neuf derniers matches », a lancé le technicien du SRFC après le match contre les Sang et Or. Mais il faudra batailler jusqu’à la 38e journée puisque le LOSC semble tout aussi déterminé à occuper cette 5e place de Ligue 1 au terme de l’exercice 2022-2023.

Le LOSC détrône Bruno Genesio et le Stade Rennais de la 5e place

Au courant de la contre-performance du Stade Rennais hier face au RC Lens, le LOSC, qui avait l'occasion de passer de passer devant les Bretons dans la course à l’Europe, en récupérant le 5e rang au classement, a fait le job ce dimanche après-midi face au FC Lorient. Entré à la 82e minute, Edon Zhegrova a inscrit un doublé (89e, 90e+1) pour offrir la victoire aux Dogues (3-1). Avec 52 points, Lille OSC s’empare donc de la 5e place avec deux points d’avance sur Rennes, désormais 6e de Ligue 1. Bruno Genesio et ses garçons sont ainsi prévenus, le LOSC tient aussi à la place qualificative pour l’Europe.