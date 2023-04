Publié par Leonard le 04 avril 2023 à 13:07

Interviewé par So Foot durant la trêve internationale, Karl Toko-Ekambi s'est livré sur sa situation à l'OL avant son départ pour le Stade Rennais.

Arrivé lors du mercato hivernal pour un prêt de six mois en provenance de l'OL pour pallier la blessure de Martin Terrier, Karl Toko-Ekambi, ailier du Stade Rennais, est revenu sur son passage chez les Gones et notamment sur sa relation tendue avec les supporters de Lyon. En rejoignant l'Olympique Lyonnais durant le mercato estival de 2019, Karl Toko-Ekambi est devenu très rapidement la cible des supporters du Groupama Stadium.

Critiqué à tort, selon lui, au vue de ses stats, la fracture avec les supporters est survenue en fin de saison dernière avec ce "chut" adressé en direction des gradins du virage nord après son but contre Montpellier. Il explique néanmoins ne pas regretter son geste. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024, l'ailier ne souhaiterait pas revêtir à nouveau la tunique lyonnaise.

"Ça fait deux ans que je suis sifflé. Et pourtant l’année dernière, j’ai fait mon travail. Les supporters, ce n’est pas ma priorité. Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit : dégagez." Son prêt n'ayant pas d'option d'achat avec le Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi devrait trouver un nouveau challenge pour poursuivre sa carrière.

Stade Rennais : Le rôle de Karl Toko-Ekambi dans le onze du SRFC

Avec 11 apparitions (dont 9 titularisations) depuis son arrivée chez les Rouge et Noir, Karl Toko-Ekambi peine à convaincre le coeur des supporters du Stade Rennais. Recruté pour remplacer l'inarrêtable Martin Terrier, blessé au genou droit en début d'année 2023, Karl Toko-Ekambi n’obtient pas encore la même régularité que son coéquipier avec un manque de justesse dans le jeu souvent décrié.

Il évoque notamment son rôle au sein du onze de Bruno Genesio et son manque d'impact devant le but adverse. "Je suis milieu de terrain ! À Rennes, on joue en 4-4-2 (en 3-4-3 contre Paris et Lens, NDLR), ce n’est pas la même chose que lorsque je suis ailier, plus proche du but. Là, je suis vraiment au milieu, au niveau de Baptiste (Santamaria) et des autres milieux. Je suis loin des buts, je n’ai pas été formé à ce poste-là et je suis amené à énormément défendre."

En plein doute après son revers contre le RC Lens, un prétendant à l'Europe, le Stade Rennais ira défier Lyon ce dimanche 9 avril et cela sans Karl Toko-Ekambi. Le Camerounais ne sera pas du déplacement à cause du clause négociée entre les deux clubs durant les négociations du prêt.