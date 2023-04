Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 12:37

À l’occasion du déplacement à Lorient dimanche prochain, l’ OM pourra compter sur une forte mobilisation de ses fidèles supporters.

L’Olympique de Marseille a encore laissé des points dans la course à la Ligue des Champions. Vendredi dernier, le club phocéen a concédé le match nul (1-1) à domicile face à une solide équipe de Montpellier HSC et a perdu sa 2e place de Ligue 1 au profit du RC Lens, vainqueur du Stade Rennais (0-1).

Désormais 3e du championnat, l’ OM ne peut plus se permettre une nouvelle déconvenue s’il souhaite se maintenir sur le podium. D’autant plus que les Phocéens ne comptent plus que trois petits points d’avance sur l’AS Monaco (4e). Une nouvelle défaite pourrait coûter très chère à l’ OM dans ce sprint final. Les hommes d’Igor Tudor restent sous la menace de voir leur belle saison se terminer de façon catastrophique.

Ce n’est donc pas le moment de craquer à ce stade de la compétition, les Marseillais devront rapidement reprendre pied pour continuer à lutter pour une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, l’ OM devra gérer au mieux son calendrier et enchaîner des victoires lors des 9 dernières journées de Ligue 1. Cela commence d’ailleurs ce dimanche face à Lorient.

OM : Le parcage marseillais sera plein à Lorient

En difficulté en championnat, l’Olympique de Marseille devra impérativement aller chercher la victoire à Lorient dans le but de conserver sa place sur le podium. Ce déplacement chez les Merlus s’annonce capital pour la fin de saison des Marseillais. Et pour cette rencontre importante, l' OM pourra compter sur un soutien indéniable de son public, qui a toujours répondu présent depuis l’entame de la saison.

Selon les informations dévoilées de La Provence, le parcage visiteur sera plein, avec pas moins de 700 supporters marseillais attendus pour ce choc entre le FC Lorient et l’ OM. Les fans phocéens seront donc présents au Moustoir pour pousser leur équipe vers la victoire.