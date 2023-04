Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 14:07

Suite à la contre-performance de l’ OM face à Montpellier, les supporters phocéens ont demandé à être entendus par le président Pablo Longoria.

L’ OM traverse une zone de turbulence en cette fin de saison. Meilleure équipe du championnat à l’extérieur, l’Olympique de Marseille est en manque de réussite au stade Vélodrome, avec un bilan de 25 points perdus à domicile depuis l’entame de la saison. Dans de telles conditions, il est difficile pour le club phocéen de conserver sa place sur le podium.

D’ailleurs, l’ OM vient de perdre son fauteuil de dauphin du PSG ce week-end. Tenu en échec par Montpellier (1-1) à domicile, le club phocéen a vu le RC Lens, vainqueur du Stade Rennais (0-1), lui chiper la place de dauphin du PSG grâce à la différence de buts. Derrière, l’AS Monaco arrive aussi en force et ne compte plus que trois petits points de retard sur l’ OM. Autant dire que le club phocéen se retrouve en difficulté dans la course à la Ligue des Champions.

À 9 étapes de l’arrivée, l’Olympique de Marseille enchaîne des contre-performances et reste sur une série de six matchs consécutifs sans victoires au Vélodrome. Cette perte de vitesse dans ce sprint final en inquiète plus d’un, à commencer par les nombreux supporters du club.

OM : Mécontents, les supporters ont demandé à rencontrer Pablo Longoria

Les récents échecs de l’ OM commencent à inquiéter les supporters qui redoutent une fin de saison catastrophique. D’autant plus que le club phocéen risque de tout perdre d’ici l’issue de la saison. Face à cette situation alarmante, La Provence révèle qu’un groupe de supporters a récemment demandé à rencontrer Pablo Longoria pour lui faire part de leur « mécontentement né des résultats de l’équipe, piteusement éliminée en coupe de France et incapable de rayonner au Vélodrome ».

Ces supporters souhaitent donc rencontrer le président de l’ OM afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes sportifs et extra-sportifs identifiés au club ces dernières semaines. En attendant, les fans de l’ OM continuent toujours de supporter leur équipe, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous.

La preuve, une forte mobilisation est attendue ce dimanche au stade du Moustoir pour le choc entre Lorient et l’ OM. Éliminé de la Coupe de France et 3e de Ligue 1 à 9 journées de la fin de saison, l'Olympique de Marseille n'a plus le droit à l'erreur. Les Phocéens devront bien négocier ce déplacement chez les Merlus afin de conserver leur place sur le podium.