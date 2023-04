Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 16:07

À la veille de la demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l' OL, Laurent Blanc a confirmé deux absences dans son effectif.

La saison de l' OL se joue mercredi soir à la Beaujoire. 10es de Ligue 1 et largués dans la course à l'Europe, les Gones n'ont plus qu'une seule option pour espérer être européens l'an prochain : gagner la Coupe de France. Il y a encore quelques mois de ça, peu de supporters lyonnais auraient misé sur une présence de l'Olympique Lyonnais en demi-finale. Mais malgré une saison remplie de galère, l' OL peut réaliser quelque chose de grand.

Pour cela, il reste deux matchs à gagner, et le premier a lieu dans 24 heures, face à un adversaire plus que coriace en Coupe de France, le FC Nantes. Dans leur antre, les champions en titre de la dernière édition ont bien l'intention de refouler la pelouse du Stade de France une deuxième fois d'affilée. L'Olympique Lyonnais est prévenu, la tâche ne sera pas simple, et Laurent Blanc l'a rappelé ce mardi en conférence de presse d'avant-match.

"Je ne sais pas si le match de dimanche était une préparation idéale. On verra demain. C'est toujours mieux de gagner mais le match de demain sera compliqué." En plus de la qualité de l'adversaire et de l'atmosphère à la Beaujoire, l' OL devra également faire avec deux absents dans son effectif.

OL : Malo Gusto et Amin Sarr absents face au FC Nantes

Si l'absence de Malo Gusto était déjà actée, le communiqué médical concernant Amin Sarr était attendu. Sorti en première période face au PSG, l'attaquant de l' OL était déjà incertain pour la rencontre de Coupe de France depuis dimanche soir, et son forfait a été confirmé par le club, quelques instants avant la conférence de presse de Laurent Blanc.

En effet, Amin Sarr souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, et la durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l'évolution de sa blessure. Une absence offensive dont se serait très certainement bien passée Laurent Blanc, à quelques heures du déplacement à Nantes.