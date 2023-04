Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 11:09

Plusieurs joueurs ont quitté l’ ASSE l'été dernier. Un attaquant est revenu sur son départ, assurant que sa décision n’est pas liée à la relégation.

Après la relégation de l' ASSE en Ligue 2, le club s’est presque vidé. Des joueurs en fin de contrat n’ont pas été retenus et sont partis. Certains ont fait le choix de quitter le club, car ils ne souhaitaient pas évoluer en Ligue 2. D’autres ont fait l’objet de transfert, c'est notamment le cas de Denis Bouanga. Il a été transféré à Los Angeles FC, le 4 août 2022, après avoir entamé la saison 2022-2023 avec l’AS Saint-Etienne. Le polyvalent attaquant avait disputé un match en Ligue 2 avant son transfert colossal évalué à près de 5 millions d'euros.

ASSE : Denis Bouanga, « la relégation n'a pas joué dans mon départ »

L’ ASSE a cédé l’international gabonais au club de la Major League Soccer (MLS), afin de renflouer ses caisses et aussi recruter de nouveaux joueurs. Sur RMC Sport, Denis Bouanga a justifié son départ de l’ ASSE. Il confirme que ce n’est pas à cause de la descente du club stéphanois en Ligue 2 qu'il est parti.

« Est-ce que la relégation a joué dans mon départ ? Non pas forcément. Le club de Los Angeles me voulait vraiment », a-t-il expliqué. Comme il l’avait fait lors de son départ de Nîmes Olympique, à l'été 2019, pour rejoindre les Verts, le joueur de 28 ans avoue qu’il a l'habitude de partir dans les équipes qui le veulent vraiment et non par second choix.

C’est donc à contrecœur que Denis Bouanga a quitté Saint-Etienne où il « se sentait vraiment bien ». Pour mémoire, il a passé trois saisons consécutives à l’ ASSE (2019-2022), « malgré des opportunités ». Le club ligérien avait déboursé 4,5 millions d’euros pour le recruter chez les Crocos.