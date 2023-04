Publié par Timothée Jean le 05 avril 2023 à 16:39

Alors que l’ OM est en mauvaise posture dans la course à la Ligue des Champions, des tensions commencent à émerger entre Igor Tudor et Jonathan Clauss.

Jonathan Clauss traverse actuellement une période assez délicate à l’ OM. L’international tricolore peine à retrouver son meilleur niveau après des débuts très intéressants à l’Olympique de Marseille. Cette baisse de régime commencerait même à agacer son entraîneur Igor Tudor. L’Équipe révélait récemment que le technicien croate n'est pas satisfait de son latéral droit.

Le patron de banc de l’ OM lui reprochait son manque d’investissement à l’entraînement. De plus, Igor Tudor n'aurait pas apprécié les critiques du défenseur français concernant ses choix tactiques après le match nul face au RC Strasbourg (2-2), le 12 mars dernier. De son côté, Jonathan Clauss n’apprécierait pas du tout son repositionnement dans le couloir gauche de l'OM.

L'ancien joueur du RC Lens aurait aussi peu goûté à sa non-titularisation lors du Classico perdu face au PSG (0-3), le 26 février dernier, surtout que Didier Deschamps était au stade pour superviser des joueurs en vue de sa liste. Le quotidien assure que les relations entre les deux hommes seraient très tendues. Cette situation va-t-elle précipiter le départ de Jonathan Clauss de l’OM ? Pas si sûr.

OM Mercato : Ni Igor Tudor, ni Jonathan Clauss ne sont en danger à Marseille

Pour l’heure, la rupture n’est pas encore consommée entre le joueur et son entraîneur. Igor Tudor compte toujours sur lui en cette fin de saison et ne l’a pas encore écarté de son onze de départ. D’ailleurs, la direction de l’ OM a déjà pris une décision ferme pour ces deux hommes. Elle n’a nullement l’intention de se séparer d’Igor Tudor et encore moins de Jonathan Clauss.

C’est du moins la révélation faite par le journaliste de RMC Sport, Florent Germain. « Jusqu’à preuve du contraire Igor Tudor devait être au club la saison prochaine, il est sous contrat jusqu’en 2024. On n’a pas d’information qui nous dit le contraire (…) Le club souhaite conserver Jonathan Clauss », a-t-il déclaré.

L’Olympique de Marseille compte donc conserver ces deux hommes. Il faudra remettre les choses à plat en vue d’une meilleure cohabitation. L’ OM devra surtout aller chercher la victoire à Lorient en vue de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Le club phocéen occupe actuellement la 3e place de Ligue 1 et devra réaliser un sans-faute dans ce sprint final afin de remonter au classement.