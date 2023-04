Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 17:39

À trois jours du déplacement à Nice, le PSG enregistre le retour d'un défenseur ce mercredi à l'entraînement, et devrait pouvoir compter sur lui samedi.

C'est une semaine capitale qui se poursuit au PSG. Trois jours après la défaite face à l' OL au Parc des princes (1-0), les Parisiens enchaînent les séances d'entraînements dans un climat rempli d'incertitude concernant l'avenir de leur entraîneur, Christophe Galtier. Mardi, le technicien français a tenté de remobiliser son groupe, conscient que l'état d'esprit de son vestiaire a pris une nouvelle claque à l'issue du match de dimanche soir.

Samedi prochain, le PSG a rendez-vous à l'Allianz Riviera, pour défier l'OGC Nice, tout en essayant de sauver la tête de Christophe Galtier, qui ne survivra pas à une troisième défaite de rang. La pression est maximale pour le club de la capitale, d'autant plus que le RC Lens et l' OM ne sont qu'à six longueurs de la première place.

La victoire à Nice est donc impérative, et Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un groupe légèrement plus fourni que lors des deux dernières sorties parisiennes. En effet, un défénseur a fait son retour ce mercredi à l'entraînement du Paris SG.

PSG : Sergio Ramos de retour à l'entraînement avec le groupe du Paris SG

Bonne nouvelle pour le PSG et Christophe Galtier. Lors de la séance d'entraînement qui s'est tenue ce mercredi au Camp des Loges, le club a publié quelques clichés sur son compte Twitter, où l'on peut voir la présence de Sergio Ramos. Il est mentionné que l'ancien défenseur madrilène prépare son retour sur les terrains.

De ce fait, il est tout à fait possible de voir Sergio Ramos dans le prochain groupe convoqué par Christophe Galtier à l'occasion du déplacement à Nice samedi prochain, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une solution défensive qui tombe à point nommé pour l'entraîneur du PSG.