Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 11:36

Le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice, samedi à 21h. Un forfait vient d'être acté par le Paris SG. Découvrez les compos probables.

En pleine crise, le Paris Saint-Germain affronte l’OGC Nice à l’Allianz Riviera dans un peu plus de 24 heures. Après deux défaites de suite en Ligue 1, Christophe Galtier et ses hommes vont devoir l’emporter demain soir s’ils veulent conserver leur avance de six points sur ses poursuivants directs, le RC Lens et l’OM. Mais pour ce match, l’entraîneur du PSG devra encore se passer de plusieurs éléments importants, dont Presnel Kimpembe et Neymar, opérés et forfaits pour le reste de la saison.

OGC Nice-PSG : Marco Verratti est forfait face au Gym

Nordi Mukiele« poursuit son travail de rééducation suite à sa lésion haute des ischios jambiers » et ne sera pas disponible. Néanmoins, Christophe Galtier pourrait compter sur les retours de Sergio Ramos en défense centrale et de Carlos Soler au milieu de terrain, qui ont tous les deux repris l’entraînement collectif ces derniers jours.

Touché à l’arrière du genou contre l’OL dimanche dernier, le PSG vient d'annoncer dans son point médical, le forfait du milieu de terrain Marco Verratti face à l'OGC Nice. « Marco Verratti restera en soins pour une lésion musculaire aux ischios jambiers droits. Un nouveau point sera fait dans 4 jours. Juan Bernat restera en soins aujourd’hui pour une contusion de la cheville droite. »

Ménagés contre l'OL, les Espagnols Carlos Soler et Sergio Ramos postulent bien pour une place dans le groupe du PSG pour la rencontre de demain. En manque d’inspiration en attaque, le PSG peut-il prétendre à des changements dans son animation offensive ? En tout état de cause, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz et Nuno Mendes sont attendus pour composer une ligne de cinq de gauche à droite dans le milieu de terrain. En attaque, le duo Kylian Mbappé et Lionel Messi tient la corde.

En face, l’équipe de Didier Digard reste sur une bonne dynamique et tentera de poursuivre sa série d’invincibilité face à un PSG en plein doute. L’entraîneur de l’OGC Nice devrait d'ailleurs s’appuyer sur un système à trois défenseurs pour contrer les assauts offensifs des Rouge et Bleu. Absent à Angers, le milieu algérien Hicham Boudaoui est disponible pour cette rencontre.

La compo probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Danilo, Marquinhos, Ramos

Milieux de terrain : Hakimi, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Mendes

Attaquants : Messi, Mbappé

La compo probable de l’OGC Nice :

Gardien : Schmeichel

Défenseurs : Youssouf, Todibo, Dante

Milieux de terrain : Mendy, Ramsey, Boudaoui, Bard

Attaquants : Laborde, Moffi, Thuram