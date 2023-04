Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 10:48

Face au Stade Rennais, l'OL a une occasion inespérée de revenir à 5 points de la cinquième place en Ligue 1. Voici la composition probable des Gones.

Après la désillusion en Coupe de France face à Nantes (0-1), il est grand temps de se réveiller pour l'Olympique Lyonnais. Alors que le club rhodanien est à 8 longueurs de la cinquième place occupée par le LOSC en Ligue 1, les Dogues se sont inclinés à Angers (0-1) samedi. Une défaite improbable face au dernier de la classe, qui donne l'occasion aux Gones de revenir à 5 points du top 5 dans cette 30ème journée.

Pour ce faire, il faudra battre le Stade Rennais au Groupama Stadium. Un adversaire redoutable, qui cherchera lui à exclure le LOSC du top 5 de l'élite. Sixième du classement à 2 points des Dogues, le club breton peut aussi faire une excellente opération. Pour cette rencontre importante, le technicien rhodanien Laurent Blanc devrait pouvoir compter sur ses éléments forts, à l'exception de Dejan Lovren. Touché en fin de match à Nantes mercredi, le défenseur central croate sera forfait selon plusieurs médias dont L'Équipe et Le Progrès.

Sans Dejan Lovren, un retour improbable en défense pour l'OL ?

Sauf grande surprise d'après L'Équipe, Laurent Blanc devrait quasiment reconduire les mêmes joueurs qu'à Nantes malgré la défaite. L'enjeu semble trop important pour que le coach rhodanien fasse complètement tourner son effectif. Ainsi, Anthony Lopes devrait une nouvelle fois garder la cage de l'OL. Devant lui, c'est le plus grand point d'interrogation de cette composition probable : quelle défense alignera Blanc ? Une charnière à quatre pourrait être choisie en l'absence du patron Dejan Lovren.

Dans ce cas, Jérôme Boateng fait partie des éventuelles solutions malgré un temps de jeu très faible cette saison. Laurent Blanc devrait plutôt opter pour le duo Diomandé-Lukeba, accompagné par les latéraux Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico. Au milieu de terrain, Maxence Caqueret pourrait faire son apparition afin de faire reposer Thiago Mendes. Corentin Tolisso et Johann Lepenant alimenteraient également l'entrejeu. Enfin, Alexandre Lacazette devrait encore avoir les clés de l'attaque lyonnaise, aux côtés de Bradley Barcola et Rayan Cherki.

La composition probable de l'OL face au SRFC :

Gardien : Lopes

Défenseurs : Tagliafico, Diomandé, Lukeba, Kumbedi

Milieux : Caqueret, Tolisso, Lepenant

Attaquants : Cherki, Lacazette, Barcola