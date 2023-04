Publié par ALEXIS le 11 avril 2023 à 11:48

Envoyé en prêt cet hiver, un joueur de l’ ASSE est en grande difficulté avec son club. En plus de ses écarts de conduite, il a été lourdement sanctionné.

Prêté par l’ ASSE au Puy Foot 43 en janvier 2023, jusqu’à la fin de la saison, Abdoulaye Bakayoko (20 ans) broie du noir en National. Alors qu’il est déjà dans le collimateur de la direction du club auvergnat en raison de ses écarts de conduite (retards, oublis de crampons, absence à une convocation), il a écopé d’une lourde sanction, selon les informations de quotidien Le Progrès.

Le défenseur formé à l'AS Saint-Etienne est suspendu pour 7 matches, d’après le journal régional. Cette sanction serait relative à un tacle non maîtrisé, suivi d’une altercation avec plusieurs joueurs lors d’un match de la réserve de Puy Foot 43. La saison est donc quasiment terminé pour Abdoulaye Bakayoko. Il ne reviendrait que lors de la dernière journée du championnat. Mais il est fort probable qu’il ne joue plus avec l’équipe de Roland Vieira, jusqu’au terme de son prêt.

ASSE : Abdoulaye Bakayoko vers un nouveau prêt ou un transfert ?

Contrairement à Maxence Rivera, aussi prêté au Puy Foot 43, mais qui est épanoui avec le club de National, Abdoulaye Bakayoko est au fond du trou. Son prêt n’a pas été fructueux, il s'apprête ainsi à revenir à l’ ASSE où il devrait là encore affronter une rude concurrence. En effet, Laurent Batlles compte 5 arrières centraux dans son équipe actuelle, à savoir Anthony Briançon, Léo Pétrot, Saïdou Sow, Jimmy Giraudon et Mickaël Nadé.

Abdoulaye Bakayoko pourrait donc repartir en prêt l’été prochain, étant donné que le coach de l' ASSE ne compte pas sur lui. Il est possible qu'il soit transféré si un club s'intéresse à ses services, car son contrat à Saint-Etienne expire en juin 2024.