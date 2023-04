Publié par ALEXIS le 11 avril 2023 à 14:48

Les supporters de l’ ASSE ont réagi à la sortie de Roland Romeyer la semaine dernière. Ils ne croient pas au projet évoqué par le copropriétaire du club.

Roland Romeyer, copropriétaire de l’ ASSE, est sorti du silence à l’occasion du forum des "Supporters de l'emploi", organisé au stade Geoffroy-Guichard. Il a évoqué la situation du club, le dossier de la vente et a fait une grosse annonce sur l’avenir de l’AS Saint-Etienne, dans des propos relayés par Evect.

« On travaille du mieux possible et après le 2 juin (fin de la saison), on passera à autre chose. On se mobilisera pour d’autres projets […]. L’objectif est de terminer la saison le mieux possible et après il y aura d’autres projets qui pourront donc être travaillés normalement », a confié le président du directoire de l’ ASSE.

ASSE : Patrick Guillou pointe des effets d'annonce

Des propos qui n’ont pas suffi à apaiser la colère des supporters de l' ASSE. Ces derniers ont sorti des banderoles hostiles à l'encontre de Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo, lors de la victoire face au Paris FC (4-2), samedi, au stade Charléty. « R.R : Des années à radoter des propos mensongers […] », ont-ils écrit.

Ancien joueur de l’ ASSE, dont il reste un fervent supporter, Patrick Guillou a également critiqué le dirigeant de 77 ans sur sa dernière sortie. « Pour sortir de ce silence, les cloches sonnent pour annoncer la résurrection. Le meilleur moment pour qu’un des deux présidents reprenne la parole », a-t-il écrit dans sa chronique dans Le Progrès.

« Facile de courir contre le temps quand on a le sablier entre les mains et qu’on peut l’inverser à chaque instant et au gré des situations. Cela n’augure rien de bon. Tout le monde sort affaibli et isolé de ces quatre années d’échecs […]. Ce qui compte surtout c’est le contenu et non les effets d’annonce. Revoir une énième fois la copie du brouillon pour présenter des solutions fermes, définitives et irrévocables », a commenté le consultant de beIN Sports.