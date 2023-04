Publié par ALEXIS le 13 avril 2023 à 10:56

Lundi à Grenoble, 4 joueurs de l’ ASSE devront se méfier lors du match en clôture de la 31e journée de Ligue 2. Ils sont sous le coup d’une suspension.

Après sa victoire face au Paris FC (2-4) au stade Charléty, l’ ASSE se déplace une nouvelle fois à l’occasion de la 31e journée de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne fait un court déplacement en Isère pour affronter Grenoble, lundi prochain. Le club ligérien va débarquer au stade des Alpes en pleine confiance. L’équipe de Laurent Batlles est sur une série positive de 9 matches consécutifs sans défaite. Plus précisément, les Verts ont enregistré 6 victoires et 3 nuls.

Remontés à la 11e place de Ligue 2 au terme de la 30e journée de championnat, les Verts ont encore besoin de quatre points pour atteindre la barre symbolique de 43 points, et ainsi assurer officiellement leur maintien. Pour ce faire, Laurent Batlles a besoin des joueurs importants de son effectif. Déjà privée de Gaëtan Charbonnier (avant-centre) depuis février, l’ ASSE a perdu son capitaine Anthony Briançon (défenseur central) et Kader Bamba (ailier) la semaine dernière. Leur retour est annoncé d'ici quatre semaines minimum.

ASSE : Krasso, Sow, Cafaro et Pétrot sous le coup d'une suspension

Mercredi, l’absence d’Ibrahim Wadji à l’entraînement collectif a suscité une inquiétude du côté des supporters stéphanois, mais ce fut une fausse alerte. Selon les informations complémentaires d’Evect, l’attaquant sénégalais « est resté en salle pour effectuer de la musculation notamment ».

Toutefois, quatre joueurs de l’ ASSE devront être prudents lors du match face à Grenoble. Et pour cause, ils sont sous le coup d’une suspension d'après Peuple-Vert. En cas d’avertissement (carton jaune), le buteur Jean-Philippe Krasso (avant-centre), Mathieu Cafaro (milieu offensif), Saïdou Sow et Léo Pétrot (défenseurs centraux) seront absents pour un match ferme. Ils purgeraient cette éventuelle sanction contre Rodez AF (le 29 avril).