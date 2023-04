Publié par Timothée Jean le 13 avril 2023 à 01:15

L’hypothèse d’une future vente OM risque de s’intensifier dans les semaines à venir suite aux récentes déclarations d’un ancien joueur du club.

Malgré les multiples démentis de Frank McCourt ces dernières années, les rumeurs autour d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille persistent. Après le projet porté par le duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, puis l’arrivée de richissimes dirigeants saoudiens, un nouveau candidat au rachat de l’OM a été évoqué ces dernières semaines. Il est question de Rodolphe Saadé.

Vente OM : Rodolphe Saadé n'est pas le seul potentiel repreneur

Considéré comme la personne la plus riche de Marseille avec une fortune estimée à 36 milliards d'euros, le patron de CMA CGM est présenté comme le futur successeur de Frank McCourt à la tête de l’ OM. Il faut dire que le Franco-Libanais est déjà bien implanté à Marseille où il connait tout des milieux d'affaires. Sa compagnie maritime deviendra le principal sponsor maillot de l’ OM la saison prochaine en remplacement de Cazoo.

Et selon diverses sources, cette collaboration serait en effet un premier pas dans le processus d’une future vente OM à Rodolphe Saadé. Reste à savoir si Frank McCourt acceptera de lui céder son club acquis des mains de Margarita Louis-Dreyfus. Toutefois, un autre acquéreur, en la personne de Mathieu Flamini, pourrait faire son apparition à Marseille.

Vente OM : Mathieu Flamini prêt à investir à l’Olympique de Marseille

Formé à l’ OM et passé à Arsenal ou encore à l’AC Milan, Mathieu Flamini n’est pas qu’un simple footballeur. Le Français est également un très riche industriel. Avant de mettre un terme à sa carrière de joueur, il avait investi à GF Biochemicals, une société italienne de l’industrie chimique, spécialisée dans la production de l’acide lévulinique, molécule qui pourrait remplacer le pétrole plus tard.

Cet investissement s’est avéré très rentable pour le Minot marseillais qui est devenu un moment le joueur le plus riche du monde avec une fortune estimée à 15 milliards d’euros. Un montant suffisant pour investir dans l’un de ses anciens clubs tels que l’Olympique de Marseille ou Arsenal ? Interrogé par The Athletic, Mathieu Flamini n’a pas écarté cette éventualité. Il s’est même dit prêt à saisir cette opportunité si elle venait à présenter.

« Bien sûr, ces clubs ont une place particulière dans mon cœur. Je n'oublie jamais d'où je viens. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais tout est une question d'opportunité. Je crois vraiment au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. On verra de quoi l'avenir est fait. Je suis un rêveur. Si vous voulez vraiment quelque chose, l'univers vous l'apportera. On verra ce que l'univers apportera », a-t-il déclaré.

L’ OM sera-t-il racheté par l’un de ses anciens joueurs ? Pour cela, il faudra que Frank McCourt accepte de vendre son club. Pour l’heure, le milliardaire américain maintient sa position initiale, assurant à qui veut l’entendre que l’ OM n’est pas à vendre, ce qui n’empêche pas d’éventuels investisseurs de se manifester.