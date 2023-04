Publié par Timothée Jean le 13 avril 2023 à 13:26

3e de Ligue 1, l’ OM joue gros dimanche soir face à Troyes. En attendant ce match capital, la situation de Chancel Mbemba suscite des interrogations.

Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato estival, Chancel Mbemba n’a pas tardé à s’imposer au sein de la défense marseillaise. L’international congolais a rapidement répondu aux attentes placées en lui, en enchaînant avec régularité des matchs de qualité. Fort dans les duels et bon relanceur, le défenseur fait du bien au collectif phocéen.

Sa capacité à changer de rythme balle au pied impressionne pour un défenseur central, qui s’est très bien adapté à son rôle excentré dans une défense à trois à l’ OM. De ce point de vue, Chancel Mbemba est devenu un véritable leader défensif de l’Olympique de Marseille, avec un bilan de 38 rencontres disputées.

Toutefois, l’ancien joueur du FC Porto est sorti du onze de départ d’Igor Tudor lors de deux dernières rencontres de l’ OM. Il est rentré au cours du match face à Montpellier HSC (1-1) et n’a disputé que les 9 dernières minutes face au FC Lorient (0-0). La Provence s’est penchée sur ce déclassement.

OM : Chancel Mbemba, un déclassement inapproprié

Le média local révèle que l'hypothèse d’un pépin physique est évoquée en interne pour justifier ce choix fort d’Igor Tudor, puisque Chancel Mbemba porte un strapping à la cuisse. De plus, l’entraîneur de l’ OM avait expliqué que le défenseur central de 28 ans avait besoin de temps pour bien récupérer, car l’international congolais a été le dernier phocéen à jouer pendant la trêve internationale, lors d'un nul 1-1 face à la Mauritanie.

Mais ces arguments ne tiennent pas vraiment la route selon Claude Le Roy. « L’expérience m'a montré très souvent que lorsque ces joueurs évoluent dans leur sélection nationale, ils sont nettement meilleurs en revenant qu'avant de partir », a indiqué l’ancien sélectionneur du Congo, persuadé que Chancel Mbemba devrait rapidement retrouver sa place de titulaire à l’ OM dans le but d’aider son équipe dans le sprint final.

« Je le trouve toujours très costaud, et nettement supérieur à d’autres, sans faire de comparaison… Sur ce que j’ai vu à Lorient, ce n’était pas terrible », a ajouté Claude Le Roy. Reste à savoir si le natif de Kinshasa sera aligné face à Troyes dimanche prochain au stade Vélodrome. Le dernier mot revient à Igor Tudor, qui devra se présenter avec la meilleure équipe possible face aux Troyens. L’ OM devra impérativement s’imposer à domicile en vue de se relancer dans la course à la Ligue des Champions.