Publié par Timothée Jean le 13 avril 2023 à 16:26

Cette saison est tout simplement historique pour l’ OM, qui s’apprête à atteindre un record d’affluence lors de la réception de Troyes.

Rien ne semble enrayer la détermination des supporters de l’Olympique de Marseille cette saison. Malgré les récentes contre-performances de l’ OM, qui reste sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoires à domicile, le peuple phocéen est toujours à fond derrière son équipe. En mauvaise posture dans la course au podium, l’ OM sera encore soutenu par une marée humaine dimanche soir face à Troyes.

Pour cette rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 1, le club phocéen sait déjà qu’il pourra compter sur une forte mobilisation. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, tous les matchs des coéquipiers de Valentin Rongier se sont déroulés à guichets fermés. Et la réception de Troyes au Vélodrome ne dérogera pas à la règle.

La Provence révèle en effet que plus de 61 000 places ont déjà été vendues à ce jour par la billetterie du club pour ce choc entre l’ OM et l'ESTAC. Autant dire que le stade Vélodrome sera une nouvelle fois plein pour ce match, ce qui lui permettrait aussi d’atteindre un record d’affluence qui date depuis plusieurs saisons.

L’ OM dépassera la barre du million de supporters accueillis au Vélodrome

La source précise que l’ OM dépassera la barre du million de supporters accueillis au Vélodrome cette saison, en cas d'affluence supérieure à 61 025 spectateurs contre Troyes. Ce chiffre impressionnant a été atteint à seulement deux reprises dans l’histoire du club, lors de la saison 2014-2015 et 2004-2005.

Alors qu’il lui restera encore quatre matchs à disputer à domicile en cette fin de saison, l’ OM s’apprête donc à accueillir son millionième spectateur de la saison lors de sa confrontation de dimanche face aux Troyens. Avec une affluence moyenne estimée à plus de 62 000 spectateurs (presse et invités compris) par match, le stade Vélodrome, qui peut accueillir jusqu’à 67 000 supporters, fera encore le plein, malgré les résultats sportifs difficiles de l’ OM ces dernières semaines.

3es de Ligue 1, les hommes d’Igor Tudor n’ont plus le droit à l’erreur. Ils devront renouer avec le succès devant leur public dans le but de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. Tout autre résultat pourrait coûter très cher à l'OM, à 8 journées de la fin de saison.