14 avril 2023

Pour la réception de Troyes dimanche soir, l’ OM pourra compter sur un précieux retour en défense. Igor Tudor l’a annoncé en conférence de presse.

3e de Ligue avec deux points de retard sur le RC Lens (2e), l’Olympique de Marseille ne peut plus se permettre une nouvelle contre-performance dans ce sprint final. Après deux matchs nuls consécutifs en championnat, l' OM tentera de conjurer le mauvais sort à domicile, où les hommes d’Igor Tudor n’ont plus gagné depuis cinq rencontres.

Ce dimanche soir, les Phocéens accueillent Troyes avant la ferme intention de renouer avec le succès devant son public. Pour cette rencontre décisive dans la course à l’Europe, l' OM ne pourra pas compter sur Amine Harit et Azzedine Ounahi qui sont indisponibles pour le reste de la saison. En revanche, Igor Tudor pourra compter sur son roc défensif, Chancel Mbemba, dès l’entame de la rencontre.

OM : Chancel Mbemba sera titulaire face à Troyes

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’ OM a lui confirmé la titularisation de l’international congolais face aux Troyens. « Chancel Mbemba ? Après Valentin et Pau Lopez, c'est le joueur qui joue le plus. Dimanche, il sera titulaire », a indiqué Igor Tudor.

Joueur majeur de l'effectif marseillais depuis son arrivée en provenance du FC Porto, le défenseur congolais avait disparu du onze de départ de l’ OM depuis deux matchs. Son déclassement avait suscité diverses interrogations dans la cité phocéenne où certains redoutaient un souci physique. Mais Chancel Mbemba va bien et fera son retour dans une défense à trois à Marseille.

OM : Igor Tudor dément avoir critiqué Lorient

Poursuivant, Igor Tudor a tenu à apaiser une polémique grandissante à l'Olympique Marseille. Après le match nul de l' OM sur le terrain de Lorient (0-0) dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le technicien croate avait défendu la prestation de ses hommes, tout en taclant le jeu défensif des Merlus. Des propos mal interprétés selon le principal concerné.

« Je n'ai pas dit que les équipes françaises jouaient de façon défensive. Tu me demandes de commenter quelque chose que je n'ai pas dit. Si c'est une invention ou quelque chose, ce n'est pas juste de le commenter », a rétorqué Igor Tudor. Ce week-end, l' OM a l’occasion de reprendre la deuxième place ce week-end, à condition de s’imposer face à Troyes et espérer une défaite du RC Lens qui affronte le PSG.

Les Phocéens espèrent-ils une victoire du leader parisien face aux Lensois ? Igor Tudor préfère se focaliser sur le prochain match de son équipe. « J’espère qu'il y aura le meilleur résultat pour nous. Et je ne regarderais pas le match, car je suis déjà assez nerveux devant nos matchs. » L’OM a l’obligation de remporter la victoire face à Troyes dans le but de se relancer dans la course à la Ligue des Champions.