Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 17:10

Confronté à de nombreux pépins physiques depuis le début de la saison, un milieu du FC Nantes sera absent jusqu'à la fin de la saison.

Alors qu'il reste moins de deux mois de compétition, le FC Nantes va joueur gros, aussi bien en championnat qu'en Coupe de France. Actuellement 14es avec seulement cinq points d'avance sur le premier relégable, la pression est immense sur les épaules des Canaris. Dès dimanche, le FCN se déplace à Auxerre, un concurrent direct dans la course au maintien, et tout autre résultat qu'une victoire est inenvisageable.

En ce qui concerne la Coupe de France, le FC Nantes voit sa deuxième finale consécutive approcher à grands pas. Le 29 avril prochain au Stade de France, les Canaris affronteront le Toulouse FC pour tenter de conserver leur titre, et de décrocher une deuxième participation européenne consécutive, en Ligue Europa.

Une fin de saison palpitante, mais aussi stressante pour le FCN, qui aura besoin de tout son effectif pour espérer atteindre ses objectifs. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour un milieu d'Antoine Kombouaré, qui vient d'annoncer son indisponibilité pour le reste de la saison.

FC Nantes : Pedro Chirivella ne rejouera pas de la saison avec le FCN

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le milieu du FC Nantes, Pedro Chirivella, a publié un long message ce vendredi sur ses réseaux sociaux, dans lequel il annonce son indisponibilité pour le reste de la saison. "Ce message pour vous annoncer que la saison s’arrête là pour moi. J’ai besoin d’un peu de temps pour être à 100% physiquement. Je n’ai jamais pris le temps de récupérer parce que je voulais aider l’équipe mais je suis quelqu’un d’honnête et maintenant, je dois couper pour revenir au top. Je fais confiance aux gars pour aller chercher le maintien et cette deuxième victoire au Stade de France et atteindre les objectifs de la saison. Merci à tous."

Une terrible nouvelle ausi bien pour le joueur que pour le FC Nantes. Pedro Chirivella, auteur de 33 matches disputés cette saison toutes compétitions confondues, ne jouera pas la finale de Coupe de France face à Toulouse le 29 avril prochain.