Publié par ALEXIS le 15 avril 2023 à 10:56

En quête d’un buteur pour le mercato de l’ OM, Longoria vise Folarin Balogun. À l’approche de la fin du prêt de l’attaquant à Reims, son clan lâche un indice sur son avenir.

L’ OM prépare sérieusement son mercato estival en marge de la lutte serrée avec le RC Lens et l’AS Monaco, pour une place en Ligue des champions. Dans cette vision, le président de l’Olympique de Marseille a inscrit le nom de Folarin Balogun sur son calepin pour renforcer l’attaque d’Igor Tudor la saison prochaine.

Selon une source contactée par La Minute OM, Paulo Longoria est fortement séduit par les performances de l’attaquant prêté par Arsenal au Stade de Reims.

N'entrant plus dans ses plans de Mikel Arteta à Londres, le joueur de 21 ans s’est bien relancé en Ligue 1 où il est parmi les meilleurs buteurs (4e avec 18 buts marqués en 29 matchs). Toutefois, les Gunners se montrent très gourmands pour le transfert de Folarin Balogun. Alors qu’il ne compte pas sur l’anglo-américain, Arsenal exigerait plus de 30 M€ pour la vente du joueur sous contrat jusqu’en juin 2025.

OM Mercato : Folarin Balogun « ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal »

Quant au buteur des Rémois, il est disposé à quitter Arsenal où il n’a pas de temps de jeu, comme le précise son entourage. « Son objectif est de confirmer et de continuer à progresser. Pour ça, il doit jouer, marquer des buts, se construire comme un top attaquant. Il ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal », a indiqué l’un de ses proches selon L’Équipe.

L'envie de Folarin Balogun de quitter l'équipe londonienne est une bonne nouvelle pour l' OM, mais le dossier s'annonce compliqué pour le club phocéen. Il ne peut évidemment pas se permettre se sortir le montant exigé par Arsenal, après avoir investi 32 M€ dans le transfert de Vitinha en janvier 2023.

Pour rappel, l’AS Monaco et le LOSC s’intéressent de près au joueur d’origine nigériane, en plus de l’ OM. À l’étranger, l’AC Milan, Naples, l’Inter et le RB Leipzig le surveillent de près. « Ce sont de grands clubs », avait-il répondu au sujet de l’intérêt qu’il suscite.

Le prochain mercato s’annonce donc très chaud pour Folarin Balogun. Et justement, le quotidien sportif précise qu’il privilégie « avant tout une place de titulaire dans un club évoluant en coupe d'Europe. »