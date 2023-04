Publié par Dylan le 16 avril 2023 à 17:36

Malgré les rumeurs circulant sur son possible départ, un défenseur de l'OGC Nice aurait choisi de poursuivre l'aventure en Côte d'Azur.

Alors que l'OGC Nice vient de perdre contre le Stade Brestois (0-1) en Ligue 1, on en sait plus sur l'avenir d'un taulier du Gym. À 39 ans, Dante aurait pris une décision importante pour la suite de sa carrière. Le capitaine du Gym, peut-être lassé des rumeurs sur une possible retraite, a mentionné une prolongation « en bonne voie » au journal Nice-Matin. Celle-ci lui permettrait d'être sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OGC Nice.

Interrogé par le média français samedi, il a ainsi déclaré : « Cela avance très bien. On espère que ça va se conclure le plus vite possible, les voyants sont au vert ». De quoi ravir les supporters du club azuréen, qui l'ont vu disputer 30 des 31 premières rencontres de Ligue 1 cette saison. Il a également été très utilisé en Ligue Europa Conférence. Dante a été titulaire à 8 reprises sur les 9 matchs disputés par le Gym dans cette compétition. Le défenseur central brésilien reste donc un élément incontournable de l'effectif de Didier Digard.

Dante bientôt prolongé à l'OGC Nice, comme prévu

Les derniers bruits de couloir rapportés par Nice-Matin ne font que confirmer les précédents. Le journal avait en effet annoncé que Dante souhaitait rester à Nice pour une saison supplémentaire, le 2 mars dernier. Une réunion devait d'ailleurs se tenir ce même jour entre le joueur et Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym pour évoquer une prolongation de contrat.

Le dossier Dante devrait donc connaître une fin heureuse, au grand soulagement du club qui doit gérer d'autres cas plus inquiétants. L'une de ses stars, Khéphren Thuram suscite l'intérêt de plusieurs cadors européens. Selon Foot Mercato, le Borussia Dortmund, Liverpool et Manchester City se sont positionnés pour le recruter cet été. La direction de l'OGCN se montre très gourmande pour son transfert : une somme de 60 millions d'euros est demandée d'après la même source. Voilà qui devrait agiter le mercato estival du Gym dans les prochains mois.