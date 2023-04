Publié par Enzo Vidy le 17 avril 2023 à 11:20

Expulsé après une vilaine semelle lors du choc entre Paris et le RC Lens samedi soir, un taulier du RCL risque une grosse sanction.

Il a plombé le match de son équipe au Parc des Princes, mais pas que. Après son carton rouge reçu à la 19e minute après une semelle dangereuse sur la jambe d'Achraf Hakimi, le milieu du RC Lens, Salis Abdul Samed, pourrait grandement pénaliser son équipe ces prochaines semaines. Alors que le RC Lens a perdu sa deuxième place suite à la victoire de l'OM face à l'ESTAC (3-1) dimanche soir, les prochains matchs s'annoncent déterminants dans la course à la Ligue des Champions, à commencer par samedi prochain avec la réception de l'AS Monaco à Bollaert.

Victorieux du FC Lorient dimanche à Louis-II (3-1), les Monégasques peuvent chiper la deuxième place à leur futur adversaire en cas de succès. Un match crucial, dans lequel le RC Lens ne pourra pas compter sur Salis Abdul Samed, d'ores et déjà suspendu pour cette rencontre de prestige, qui attend le verdict de la comission de discipline mercredi soir.

RC Lens : Combien de matchs de suspension pour Salis Abdul Samed ?

Si sa suspension face à l'AS Monaco samedi prochain est déjà actée, Salis Abdul Samed pourrait également manquer le match d'après face à Toulouse. En effet, au vue de la gravité et de la dangerosité de son intervention, la commission de discipline risque de se montrer très stricte envers le milieu de terrain du RC Lens.

Dans une période très importante pour les Sang et Or, ce carton rouge n'est clairement pas le bienvenu. Il faudra attendre mercredi soir pour prendre connaissance de la sanction infligée par la Ligue après l'expulsion de Salis Abdul Samed. Si le risque de le voir suspendu pour les deux prochaines rencontres est réel, il n'est pas impossible que la sanction soit encore plus sévère. Dans ce cas, c'est la réception de l'OM le 6 mai prochain que le milieu ghanéen pourrait manquer.