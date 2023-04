Publié par Timothée Jean le 17 avril 2023 à 12:35

À l’issue de la victoire de l’ OM face à Troyes, Adil Rami est revenu sur son départ compliqué de Marseille qu’il ne digère pas vraiment.

Hier soir, l’ OM n’a fait qu’une bouchée de Troyes. Les Marseillais se sont imposés 3-1 face aux Troyens dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Cette rencontre était également particulière pour Adil Rami, qui retrouvait son ancien club, l’Olympique de Marseille, un peu moins de quatre ans après son départ.

S’il avait des choses à prouver dans un Vélodrome en fusion, le défenseur français n'a pas réussi à empêcher la défaite de son équipe. Il a même été contraint d’abandonner ses coéquipiers en raison d’une blessure à la 68e minute de jeu. Toutefois, Adil Rami s’est félicité d’avoir évité les sifflets de ses anciens supporters, en dépit d’une séparation très compliquée.

OM Mercato : Les confidences d'Adil Rami sur son licenciement de Marseille

À l'époque, Adil Rami avait été licencié par la direction de l’ OM pour faute grave. Alors qu’il avait évoqué une blessure pour manquer l’entraînement collectif, l’ancien défenseur du FC Séville en avait profité pour participer au jeu télévisé Fort Boyard au printemps 2019. Un tel comportement jugé inadmissible par Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM, qui avait décidé de rompre son contrat.

À l’issue de la rencontre, Adil Rami est revenu sur son licenciement de l’ OM sur un ton assez amer. « Ça a été compliqué pour moi, injustement. C’est compliqué parce que j’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets, de remords. Parce que je me connais et je sais très bien que j’attendais cette troisième année avec impatience pour pouvoir prendre ma revanche sur ma deuxième année, moi, je suis comme ça. Je parle et j’assume, mais le problème, c'est qu’on m’a coupé l’herbe sous le pied donc je ne pourrais jamais l’oublier et ça, c'est une très, très grosse blessure. »

Adil Rami n’a visiblement pas oublié son triste départ de l’ OM et semble toujours remonté envers les anciens dirigeants du club. Il n’a surtout pas apprécié l'attitude de l’ancienne direction de l’Olympique de Marseille à son égard...