Publié par Timothée Jean le 17 avril 2023 à 20:05

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine, l’ OM est revenu à la charge pour un grand talent de Premier League.

Le sprint final ne sera pas de tout repos pour l’ OM. 3e de Ligue 1 à 7 journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille est toujours engagé dans la course à la Ligue des champions. Pour atteindre cet objectif, les Phocéens devront réaliser un sans-faute lors des prochaines journées en vue de garder à bonne distance leurs principaux poursuivants. Mais cela n’empêche pas Pablo Longoria d’anticiper l’avenir.

Un an après avoir recruté gratuitement Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan, le président de l’ OM ambitionne de s’offrir un nouveau renfort de taille lors du prochain mercato estival. Plusieurs pistes sont même déjà explorées en interne et l’une d’entre elles mènerait à Wilfried Zaha. L’intérêt de l’OM pour le buteur de Crystal Palace avait déjà circulé l’ été dernier et cela semble se concrétiser ces derniers jours.

OM Mercato : Marseille face à une rude concurrence pour Wilfried Zaha

À 30 ans, Wilfried Zaha possède de nombreuses qualités. Avec un bilan de 89 buts inscrits et 76 passes décisives durant ses 9 saisons passées Crystal Palace, l’international ivoirien reste une valeur sûre de la Premier League. Toutefois, le temps est peut-être venu pour lui de changer de club.

Malgré les différentes offres formulées par la direction des Eagles, l’attaquant formé par Manchester United refuse jusqu’ici de prolonger son bail expirant en juin prochain. L’ailier droit est à présent libre de s'engager avec le club de son choix. Cette situation contractuelle a alors rapidement alerté l’ OM, qui pourrait réaliser un coup double dans cette opération en renforçant son attaque à moindre coût.

Au niveau salarial, l’ OM devra consentir un gros effort pour convaincre Wilfried Zaha de signer en Provence. Mais comme pour Alexis Sanchez, il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer, ce qui rend possible sa venue à l'Olympique Marseille. Le média britannique Daily Mail assure d’ailleurs que la direction marseillaise a fait du natif d'Abidjan l’une des cibles préférentielles pour cet été et serait même prête à lancer une grose offensive en vue de boucler sa signature au plus vite.

Séduits par son profil, les dirigeants de l’ OM espèrent ainsi réussir ce joli coup en attaque. Toutefois, ils devront faire face à une concurrence féroce sur cette piste offensive. Arsenal, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient aussi sur ses traces. L’AS Monaco songerait également à l’attirer dans ses filets lors de la prochaine fenêtre de transferts.