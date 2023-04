Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2023 à 12:42

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, Luis Campos, le conseiller football du PSG, s'intéresse à deux tauliers du RC Lens.

Après une nouvelle désillusion européenne en Ligue des Champions et un échec cuisant en Coupe de France face à l’OM, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouvel été très mouvementé. Selon Le Parisien et L’Équipe, Luis Campos aurait prévu un important coup de balai avec sept joueurs susceptibles de quitter le Paris SG au terme de la saison.

Le PSG va donc devoir recruter pour combler ces éventuels départs. Si plusieurs noms sont évoqués, notamment à l’étranger, le PSG pourrait également faire une partie de son marché en Ligue 1. Dans cette optique, Luis Campos aurait couché les noms de deux tauliers du RC Lens sur ses tablettes.

PSG Mercato : Brice Samba et Seko Fofana au Paris SG la saison prochaine ?

Selon les informations du portail spécialisé Lensois.com, le gardien des Sang et Or, Brice Samba, aurait été supervisé par la cellule de recrutement du PSG lors du choc entre les deux équipes samedi dernuer au Parc des Princes. Auteur de solides prestations, qui l’ont conduit en Equipe de France pour la première fois de sa carrière lors du dernier rassemblement du mois de mars, le portier de 28 ans aurait tapé dans l’oeil des recruteurs parisiens. Mais le gardien de but formé à l’OM ne serait pas le seul protégé de Franck Haise que le PSG aimerait signer l’été prochain.

En effet, Le Parisien assure que Luis Campos serait désormais prêt à formuler une offre pour le capitaine du RC Lens, Seko Fofana. Malgré une prolongation signée en fin de saison dernière, le milieu de terrain ivoirien pourrait changer d’air en cas de proposition satisfaisante. D’ailleurs, le principal concerné ne cache pas son intérêt pour le club de la capitale.

« Porter le maillot Rouge et Bleu ? Qui ne serait pas flatté de jouer dans un des meilleurs clubs d’Europe ? C’est sûr que cela m’a déjà traversé l’esprit », a récemment confié Seko Fofana dans des propos accordés au journal régional Le Parisien. Reste maintenant à savoir si Luis Campos réussira à boucler ces deux coups fantastiques pour le Paris SG.