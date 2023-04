Publié par Timothée Jean le 18 avril 2023 à 20:42

Qui est le plus grand joueur de l’histoire de l’ OM ? Mattéo Guendouzi a répondu à la question, en désignant l’un de ses anciens coéquipiers.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2021, Mattéo Guendouzi s’est très vite imposé au sein de l’effectif marseillais. Aujourd’hui, le milieu de terrain français est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’ OM, en dépit de sa baisse de niveau en cette seconde partie de saison.

Utilisé avec parcimonie par l’entraîneur Igor Tudor, Mattéo Guendouzi travaille d’arrache-pied pour revenir à la hauteur des attentes placées en lui et retrouver son statut de titulaire indiscutable à l’ OM. L’ancien joueur d’Arsenal se donne les moyens d’y arriver et espère s’inscrire dans la durée à Marseille, qui a vu défiler beaucoup de grands joueurs dans son histoire.

OM : Guendouzi désigne Mandanda comme le plus grand joueur de l'histoire de Marseille

D’ailleurs, Mattéo Guendouzi a révélé le nom du joueur qui l’a le plus impressionné à l’Olympique de Marseille. Le vice-champion du monde a désigné Steve Mandanda comme le plus grand joueur de l’histoire de l’ OM et a tenu à justifier son choix.

« Je pense que j'aurais dit Mandanda parce qu'il a fait vraiment une carrière exceptionnelle. Il a tout connu ici, il a gagné des trophées. Il aurait mérité une statue. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de par la carrière qu'il a fait et de par tout ce qu'il a fait pour les personnes qui travaillent au club et pour les joueurs », a-t-il déclaré dans une interview accordée au micro de Media Carré.

Pour rappel, Steve Mandanda a laissé une trace indélébile à l’ OM. Le gardien de but de 38 ans détient le record de nombre de matchs disputés sous le maillot phocéen, avec 613 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Steve Mandanda devance largement les autres légendes de l’ OM, tel que Roger Scotti (452 matchs), François Bracci (343 matchs) et Jean Bastien (337 matchs). Les plus pointilleux regretteront surtout son départ au Stade Rennais en juillet dernier, après une saison mitigée sous l’ère Sampaoli à Marseille.