Publié par Leonard le 19 avril 2023 à 21:34

Blessé depuis près de trois mois avec le Stade Rennais, un défenseur du SRFC pourrait faire son retour dimanche prochain face à Montpellier.

Stade Rennais : Lorenz Assignon retrouve les terrains

Il était éloigné des terrains depuis sa blessure contre l’OM en Coupe de France le 20 janvier dernier. Trois mois plus tard, le jeune latéral droit français de 22 ans, Lorenz Assignon, a enfin retrouvé du temps de jeu en disputant, avec la réserve du Stade Rennais, un match de N2 contre Vannes. Titulaire, Lorenz Assignon a joué près d'une heure pour son retour à la compétition avec un but à la clé.

Interrogé dans une vidéo réalisée et publiée par le Stade Rennais, Lorenz Assignon est revenu sur son retour dans le groupe et plus précisement à la compétition. "Ça y est enfin de retour avec le groupe à l’entraînement, tout se passe super bien. J'ai de très bonnes sensations, aucune douleur, je me remets tranquillement et techniquement avec le groupe. Ça fait du bien de me remettre en jambes, j'ai eu une heure de temps de jeu et ça s'est bien passé. Quelques erreurs techniques mais je suis satisfait malgré le match nul."

Quel avenir pour Lorenz Assignon au SRFC ?

Doublure d'Hamari Traoré cette saison, l'avenir de Lorenz Assignon semble flou et lié à celui du capitaine du SRFC. Alors que le contrat de ce dernier prend fin à l'issue de la saison, l'idée des dirigeants Rouge et Noir était de ne pas le prolonger pour laisser place au jeune français dès la saison 2023/2024.

Mais le Stade Rennais aurait fait machine arrière sur sa réflexion. En effet, le capitaine du SRFC aurait reçu une prolongation de contrat ces dernières semaines. Encore en course pour la 5e place, l'avenir de l'international malien devrait se conditionner à la qualification du Stade Rennais en coupe d'Europe l'année prochaine. En cas de prolongation d'Hamari Traoré, Lorenz Assignon devrait plier bagage pour connaître un nouveau projet. Avec une cote assez importante en Europe, le jeune latéral droit du Stade Rennais pourrait intéresser de nombreux clubs en France ou en Allemagne.

Les Rouge et Noir, qui poursuivent leur sprint final dès dimanche contre Montpellier à 17h, auront l’obligation de ramener un résultat pour croire à une qualification en coupe d'Europe. Absent à l'entrainement ce mercredi, Birger Meling sera peut-être incertain pour ce déplacement. Décimé par les blessures cette saison, le Stade Rennais pourrait faire appel à Jeanuël Belocian, qui était aligné sur le flanc gauche de la défense lors de la séance collective.