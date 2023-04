Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2023 à 13:11

Bien malin sera celui qui dira où jouera Lionel Messi la saison prochaine entre le PSG et le Barça. La Liga pourrait être l’arbitre dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Barça prépare son offre pour Lionel Messi

D’après les dernières informations en provenance d’Espagne et notamment du Mundo Deportivo, la direction du FC Barcelone prépare actuellement son offre pour le retour de Lionel Messi. Joan Laporta et les dirigeants blaugranas devraient présenter prochainement leur plan à la Ligue espagnole avant de rencontrer Jorge Messi, père et agent de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Malgré les contraintes économiques du moment, le Barça a l’intention de proposer à son ancien capitaine de venir terminer sa carrière, là où tout a commencé pour lui en 2000, sur la base d’un contrat de deux ans. Ce qui lui permettrait de fouler la pelouse du nouveau stade du FC Barcelone avant sa retraite.

Et le quotidien catalan indique que « le Barça est convaincu du retour de Leo, car il pense que son retour pourrait rapporter au moins 25 % des revenus du club chaque saison où il est au club ». Toutefois, Joan Laporta et les décideurs blaugranas devront faire le nécessaire pour convaincre Javier Tebas, le président de l’instance du football espagnol, qui a déjà annoncé la couleur dans ce dossier.

PSG Mercato : La Liga ne fera pas de cadeau au Barça

Interrogé sur un retour de Lionel Messi au FC Barcelone cet été, Javier Tebas n’a pas caché son scepticisme quant à la capacité de l’actuel leader de la Liga à assumer financièrement cette opération. « Aujourd’hui, ils ne peuvent pas inscrire Messi. Il reste beaucoup de temps, ils peuvent inscrire d’autres joueurs, ils peuvent vendre... Aujourd'hui, c'est difficile (…) Du point de vue du championnat, j'espère que Barcelone fera le nécessaire pour faire revenir Messi. Espérons qu'ils y parviendront (…) Je suis un fan de Messi. Mais nous n'allons pas changer les règles pour qu'ils puissent le signer », a confié le président de la Liga aux journalistes espagnols. Le Barça est donc prévenu.