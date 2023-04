Publié par ALEXIS le 20 avril 2023 à 17:11

Prêté par l’ ASSE au Puy Foot cet hiver, un défenseur central ne finira pas la saison en Haute-Loire, et est rentré à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Abdoulaye Bakayoko renvoyé à Saint-Etienne !

Ne rentrant pas dans les plans de l’entraineur de l’ ASSE, Abdoulaye Bakayoko a été prêté au Puy Foot 43 dans les derniers jours du mercato de janvier pour une durée de six mois, jusqu’au 30 juin 2023.

L’objectif de l’AS Saint-Etienne était de permettre au jeune défenseur d’engranger le maximum de temps de jeu et de s’aguerrir dans l’antichambre de la Ligue 2. Abdoulaye Bakayoko a ainsi rejoint son coéquipier Maxence Rivera (21 ans), lui aussi prêté au club auvergnat l'été dernier.

Toutefois, l’aventure de l’arrière central de 20 ans s’est arrêtée avant le terme de son contrat. Selon Peuple-Vert, le club de National a libéré le joueur formé à l’ ASSE, à la suite de ses écarts de conduite. Il serait revenu à Saint-Etienne.

Il a repris l’entrainement avec la réserve de l' ASSE, d’après les informations du média spécialisé. « Suite au fiasco qu’a été son prêt, il semble que celui-ci ait été rompu puisque le jeune joueur s’entraine cette semaine avec le groupe de Razik Nedder ».

L'entraineur de Puy Foot irrité par Abdoulaye Bakayoko

Pour rappel, Abdoulaye Bakayoko avait été exclu au cours de son dernier match avec Puy Foot. Il s’était trouvé au coeur d’une échauffourée et avait écopé de 7 matchs de suspension ensuite. Son attitude a mis l’entraineur du club en colère, et ce dernier a décidé de l'écarter.

« Il faut respecter le club, le groupe. Je demande beaucoup aux joueurs, je suis très exigeant avec eux. Et s’il y en a un qui ne rentre pas là-dedans, je préfère ne pas travailler avec lui. […]. On est inférieur à l’ ASSE, mais on est respectable dans notre projet », avait martelé Roland Vieira en conférence de presse.