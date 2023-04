Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 05:05

Intéressé par un milieu de terrain international français, le PSG pourrait se faire doubler sur cette piste prestigieuse par Jürgen Klopp et Liverpool.

PSG Mercato : Adrien Rabiot dans les radars du Paris SG

Parti fâché à l’été 2019, Adrien Rabiot pourrait faire son retour au PSG lors du prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain de 27 ans n’a pas encore prolongé avec la Juventus Turin et Luis Campos voudrait profiter de cette ouverture pour le rapatrier cet été. Interrogé sur cette éventualité il y a quelques semaines, le natif de Saint-Maurice n’a pas exclut cette option de ses plans d’avenir. « Il n'y a rien de spécial. Il y a beaucoup de bruit, cela intéresse beaucoup de monde. Je suis vraiment concentré sur cette fin de saison avec la Juve et on verra ce qui se passe », expliquait Adrien Rabiot.

Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, le compatriote de Kylian Mbappé réclamerait 10 millions d’euros par saison et une prime à la signature du même montant pour revenir au Camp des Loges. Des exigences auxquelles Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens seraient prêts à répondre favorablement. Pour autant, l’affaire est loin d’être dite et Liverpool travaillerait en coulisses pour couper l’herbe sous les pieds du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Adrien Rabiot à Liverpool la saison prochaine ?

Après la déception Arthur Melo, Jürgen Klopp aimerait renforcer son milieu de terrain cet été. Surtout que des éléments comme James Milner, Jordan Henderson et Fabinho n’ont pas été à leur meilleur niveau cette saison. N’ayant pas les moyens de se positionner sur Jude Bellingham pour lequel le Borussia Dortmund réclame une fortune, le manager de Liverpool aurait jeté son dévolu sur Adrien Rabiot. Selon les informations relayées ces dernières heures par le média britannique TeamTalk, le club anglais serait même sur le point de conclure un accord avec Véronique Rabiot, la mère et représentante de l’international français.