21 avril 2023

L’entraineur du FC Metz estime son équipe bien armée pour défier l' ASSE et ses milliers de supporters à Geoffroy-Guichard, samedi (15h), en Ligue 2.

Laszlo Bölöni, entraineur du FC Metz, a fait une déclaration fracassante à l’ ASSE, à deux jours du match qui les oppose en ouverture de la 32e journée de Ligue 2. Il avoue qu’il n’a pas peur de l’AS Saint-Étienne et ses supporters dans un Chaudron plein et bouillant.

Comme l’a annoncé le club ligérien, le record d’affluence de la saison est déjà battu. Le stade Geoffroy-Guichard attend plus de 25 000 spectateurs, samedi après-midi, lors de la réception des Messins.

Néanmoins, le coach du FCM estime que son équipe devrait mettre la chaude ambiance à son profit. « Le Chaudron qui sera plein, normalement ça devrait plutôt être une dose d’adrénaline supplémentaire », a-t-il indiqué en conférence presse. Les joueurs s’habituent à ce type de pression. On va essayer d’être concentré sur le jeu. »

ASSE : L'équipe de Bölöni sur une longue série de 18 matchs sans défaite

Si l’ ASSE (9e) est sur une série de 10 matchs sans défaite (3 nuls et 7 victoires), le FC Metz (3e) fait largement mieux. L’équipe de Laszlo Bölöni n’a plus perdu de match en Ligue 2 depuis la défaite contre le Havre AC, le 24 octobre 2022.

Concrètement, elle est sur une série de 18 matchs d’invincibilité, soit 7 nuls et 11 victoires. La dernière victoire des Grenats est un large succès sur Bordeaux (3-0). Grâce à ce succès, le FC Metz (3e) n'a plus qu’un point d’avance sur les Girondins (2es).

De plus, l'actuel meilleur buteur de la Ligue 2 est l'avant-centre du club mosellan, Georges Mikautadze. Il a inscrit 17 buts en 30 matchs. Comme quoi le club à la Croix de Lorraine est une grosse pointure pour l’ ASSE, malgré la dynamique actuelle des Verts.

Notons que Messins et Stéphanois ont été relégués en L2 en fin de saison dernière.