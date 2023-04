Publié par Enzo Vidy le 21 avril 2023 à 17:51

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc entre l' OL et l'OM, Laurent Blanc a trouvé la solution pour battre Marseille.

OL : Vaincre le rival pour continuer à rêver d'Europe

Face à Marseille dimanche soir, l' OL va jouer très gros au Groupama Stadium. Avec 5 points de retard sur la cinquième place, les Gones sont toujours en course pour une qualification européenne en fin de saison, et pourraient peut-être profiter d'éventuelles faux-pas de ses concurrents dans le week-end. Une chose est sûr, la défaite est interdite. Devant un public qui sera au rendez-vous, l'Olympique Lyonnais va devoir se montrer solide et déterminé pour espérer faire tomber la meilleure équipe du championnat à l'extérieur.

Le sentiment de revanche est également présent au sein du vestiaire rhodanien après la défaite 1-0 lors du match aller au stade Vélodrome en novembre dernier. Dans les paroles des joueurs de l' OL, cela ne fait aucun doute, la motivation est présente. Reste plus qu'à passer aux actes dimanche soir sur le terrain.

Laurent Blanc a identifié le point faible de l'OM

À deux jours de la rencontre, Laurent Blanc était présent devant la presse ce vendredi. S'il a d'abord couvert de louanges l'équipe entraînée par Igor Tudor, il a ensuite révélé sur quel aspect du jeu l' OL allait devoir s'appuyer pour espérer faire mal à l'OM. "C'est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C'est beau. C'est l'une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes."

"Parfois, ils se retrouvent dans des situations invraisemblables. C'est leur style, ils ne le changeront pas. Reste à nous d'en profiter. Il faudra des hommes pour prendre la profondeur, oui, mais dans notre effectif, on en a peu." Cette faille identifiée par Laurent Blanc, Kylian Mbappé en avait parfaitement profité le 26 février dernier au Vélodrome (3-0). Alors oui, l'attaquant parisien ne jouera pas du côté de l' OL dimanche soir, mais les Gones ont tout de même du répondant sur le plan offensif, à eux de l'utiliser à bon escient.