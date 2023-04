Publié par Timothée Jean le 21 avril 2023 à 20:51

À deux jours du choc entre l’OL entre l’ OM, le défenseur marseillais Chancel Mbemba a envoyé un message fort à la formation lyonnaise.

OM : Chancel Mbemba veut fin à une série noire face à l’OL

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Le club phocéen devra impérativement obtenir un résultat positif face à l’OL en vue de conserver sa deuxième place au classement. D’autant plus que ses principaux concurrents, le RC Lens et l’AS Monaco, s’affrontent samedi au stade Bollaert.

Une victoire face à l’OL pourrait donc permettre à l’ OM de creuser l’écart sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions. Mais cette mission est loin d'être gagnée d'avance. Et pour cause, le club rhodanien a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Les Gones restent sur une série de 5 matchs consécutifs sans aucune défaite. De plus, l’ OM n'a plus gagné à Lyon depuis 2007 en championnat. Et ça, Chancel Mbemba le sait très bien.

Le défenseur central est ainsi déterminé à mettre un terme à cette longue disette sur les terres lyonnaises. « C’est un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Cela fait un bon moment qu'on ne gagne plus là-bas, depuis 2007. 400 supporters seront au stade. Pour nous, c'est peu, mais on n'a pas le choix. On part à la guerre et il faudra s’imposer », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Chancel Mbemba espère stopper Alexandre Lacazette

Avant l’Olympico du dimanche, Chancel Mbemba a pu observer la récente victoire de l’OL face à Toulouse (1-2). Le défenseur congolais sait qu'il aura fort à faire face à l’attaque lyonnaise, qui sera emmenée sans doute par Alexandre Lacazette.

Le Français sera la menace principale pour la charnière défensive de l’ OM. Et Chancel Mbemba espère bien réussir à museler le joueur de 31 ans. « Lacazette a beaucoup marqué cette saison, il y a aussi des jeunes. Ce sera un très beau combat », a prévenu le défenseur marseillais, qui reste très confiant pour cet Olympico à Lyon. Rendez-vous est pris ce dimanche à partir de 20h 45 au Groupama Stadium.