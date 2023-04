Publié par ALEXIS le 21 avril 2023 à 21:21

Les 18 joueurs retenus par l’entraineur de l’ ASSE contre le Metz sont connus. Evidemment, cinq joueurs blessés manquent à l’appel dans la compo !

ASSE : Nadé à la place d'Appiah, Kader Bamba sur le banc

L’ ASSE compte cinq blessés avant son match contre le FC Metz au stade Geoffroy-Guichard. En plus de Gaëten Charbonnier et Boubacar Fall opérés, l’équipe de Saint-Etienne est privé de son capitaine Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Dennis Appiah. Le dernier s’est blessé lors du match contre Grenoble Foot, lundi et n’avait pas terminé la match.

Selon Laurent Batlles, l’arrière latéral droit souffre « d’un petit problème à l’adducteur ». « Je ne connais pas encore la durée exacte de son absence », a-t-il fait savoir, en conférence de presse d’avant match.

En l’absence de ces joueurs, l’entraineur de l’ ASSE va remanier son équipe en défense. Alors que Léo Pétrot a déjà pris la place de Briançon contre el Paris FC et Grenoble Foot, il doit maintenant trouvé celui qui va s’installer au poste d’Appiah. Et il a le choix entre deux défenseurs centraux de son groupe.

« Entre Mickaël Nadé et Jimmy Giraudon, je n'ai pas encore fait mon choix pour savoir qui remplacera Dennis. Mais je sais que celui qui jouera sera performant », a indiqué Batlles. Il devrait aligner Nadé aux côtés de Pétrot et Saïdou Sow dans une défense à trois et Niels Nkounkou en piston gauche.

Dans l’entrejeu de l' ASSE, il ne devrait pas avoir de changement. Victor Lobry, Benjamin Bouchouari, Mathieu Cafaro et Lamine Fomba vont tenir leur places. Tout comme en attaque, avec le décisif duo formé de Jean-Philippe Krasso et Ibrahima Wadji. Revenu de blessure et présent dans le groupe, Kader Bamba devrait être sur le banc de touche au coup d’envoi.

La compo probable de l’ ASSE contre le FC Metz :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : L. Pétrot, S. Sow, M. Nadé, N. Nkounkou

Milieux de terrain : V. Lobry, B. Bouchouari, M. Cafaro, L. Fomba

Attaquants : J-P. Krasso et I. Wadji

Remplaçants : E. Green, J. Giraudon, D. Chambost, A. Moueffek, L. Mouton, K. Bamba, L. Pintor.