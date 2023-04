Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 17:04

Peu utilisé par Laurent Blanc à l'OL, un buteur français devrait quitter le club rhodanien après 5 ans de bons et loyaux services.

L'Olympique Lyonnais est à un tournant de sa saison. Après avoir cru perdre tout espoir d'Europe en subissant l'élimination en demi-finale de Coupe de France, le club rhodanien revit en Ligue 1 au meilleur des moments. Grâce à leurs 3 victoires sur les 3 derniers matchs dans l'élite, les Gones peuvent espérer atteindre leur objectif via le championnat. En attendant les résultats de leurs concurrents, ils sont septièmes à 6 points de la cinquième place.

L'Olympico, qui se déroulera ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium, est donc d'une importance capitale. Laurent Blanc, le technicien de l'OL le sait. S'il se montre pessimiste quant à une possible qualification en C4, l'ancien défenseur n'hésite pas à charger ses troupes pour se donner les moyens d'y arriver. Rayan Cherki, la pépite du club a reçu une soufflante de sa part après sa première période ratée contre Toulouse (2-1) il y a une semaine. « Je ne suis pas content de son match, non. Même s’il a fait une deuxième période très bonne. Avec toutes les qualités qu’il a, on s’attend à ce qu’il fasse des mi-temps que comme ça. Mais je trouve, qu’il doit tuer le match à lui seul en première période. Et il ne le fait pas » avait-il grondé à son encontre.

Moussa Dembélé vers la Premier League après l'OL ?

En dépit de la pression qui pèse à Lyon sur le plan sportif, le président rhodanien Jean-Michel Aulas se prépare déjà à faire ses adieux à un cadre de l'effectif. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, il n'y a plus de doutes : Moussa Dembélé va quitter l'OL à l'issue de la saison. C'est donc un départ libre qui se profile pour l'attaquant français, ce qui serait une très mauvaise opération financière pour les Gones.

Pourtant, la direction rhodanienne a eu la possibilité de vendre son joueur l'hiver dernier. En Premier League, Southampton avait formulé une offre pour celui qui est estimé à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt. Mais Dembélé a refusé l'approche des Saints d'après L'Équipe. D'autres équipes de Premier League et de Série A tenteraient de l'enrôler cet été d'après Fabrizio Romano, qui ne précise pas leur identité. Leeds United et Everton pourraient faire partie de la liste, eux qui convoitaient le buteur de 26 ans l'hiver dernier.