Publié par ALEXIS le 25 avril 2023 à 15:55

Trois transferts seraient dans les tuyaux à l’ ASSE, à un un mois et demi de l’ouverture du mercato. Surprenant, car le club va jouer la remontée en 2024.

ASSE Mercato : Roland Romeyer promet des renforts à Saint-Etienne

L’ ASSE va finalement se maintenir en Ligue 2 après avoir frôlé la relégation en National, après un début de saison catastrophique (seulement 12 points pris en 17 journées). Les dirigeants de Sainté sont déjà tournés vers la saison prochaine. Roland Romeyer a fixé le cap dans une interview sur RCF, la semaine dernière. Il a promis de renforcer l’AS Saint-Etienne cet hiver pour jouer la remontée en Ligue 1 en 2023-2024.

« On a pris un gardien de but, on a pris des défenseurs, on a pris des attaquants… (cet hiver, ndlr). On a fait une vraie équipe, et il faudra simplement la renforcer pour qu’elle puisse remonter en première division », a déclaré le co-propriétaire du club ligérien. Effectivement, l’ ASSE a pu remonter au classement en 2023, grâce aux recrues hivernales, dont le portier Gautier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah ou encore le décisif Niels Nkounkou (6 buts et 7 passes décisives en 14 matches).

Les transferts de Sow, Bouchouari et Nkounkou déjà programmés ?

Pendant que le président de l’ ASSE évoque le renforcement de son équipe cet été, trois transferts sont évoqués. D’après L'Équipe, Saïdou Sow (défenseur central, 20 ans), Benjamin Bouchouari (milieu de terrain, 21 ans) et Niels Nkounkou (piston gauche, 22 ans) seront vendus afin de renflouer le caisses du club.

Sous contrat à Saint-Etienne jusqu’en juin 2025, les deux premiers font partie des joueurs prometteurs sur qui Laurent Batlles compte pour la remontée dans l’élite la saison prochaine. Quant au troisième, il appartient à Everton, qui l’a prêté l’ ASSE en janvier 2023, avec une option d’achat estimée à 2 millions d'euros. Mais si l’on en croit la source, le défenseur de 22 ans sera acheté définitivement par les Verts, puis transféré dans la foulée. Plusieurs clubs sont déjà en embuscade pour le recruter.

Il est cependant évident que l’ ASSE ne fera pas un gros cumul sur ces trois ventes. La valeur marchande de Saïdou Sow et Benjamin Bouchouari est estimée respectivement à 3 millions d'euros et 2 millions d'euros. Quant à Niels Nkounkou, il vaut 3 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. L'Équipe confirme justement la tendance. « L' ASSE ne peut toutefois pas espérer réussir une énième grosse vente miraculeuse, comme ce fut encore le cas en juin de l'an passé avec Lucas Gourna-Douath, cédé 15 M€ au RB Salzbourg. »