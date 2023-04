Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2023 à 14:55

Désireux de poursuivre sa carrière en Europe, le défenseur espagnol, Sergio Ramos, serait sur le point d’être fixé sur son avenir avec le PSG.

PSG Mercato : Sergio Ramos vers une prolongation au Paris SG

Au micro de Marca, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché le souhait du Paris Saint-Germain de prolonger les contrats de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Si les deux premiers dossiers semblent à l’arrêt pour le moment, le troisième serait sur le point de vivre son dénouement. En effet, selon les informations glanées ce mardi par le quotidien AS, l’optimisme est de mise dans le clan Ramos pour un renouvellement au PSG.

« Les chances que Ramos renouvelle son contrat ont considérablement augmenté », assure le journal madrilène, qui précise toutefois qu’à l’heure actuelle, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a reçu aucune offre de prolongation de la part de la direction parisienne. Toujours selon la même source, les discussions devraient s’intensifier entre les deux parties avant la fin de saison. Mais la récente opération de Milan Skriniar aurait clairement augmenté les chances de Sergio Ramos de rester en Ligue 1 une troisième année de suite.

PSG Mercato : Un coup de pouce inattendu de Skriniar à Sergio Ramos

Arrivé librement à l’été 2021, Sergio Ramos devrait donc poursuivre avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, le champion du monde 2010 aurait convaincu Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos lors de la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Après une première saison compliquée, avec notamment de nombreuses blessures, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo a retrouvé son niveau et est épanoui à Paris.

Apprécié par son entraîneur Christophe Galtier, Sergio Ramos est également très apprécié dans le vestiaire, dont il est l’un des leaders les plus écoutés. « Il a gagné la confiance des poids lourds du vestiaire et sa continuité, qui dépend de ce que dit le Qatar, semble de plus en plus optimiste », ajoute AS, qui pense que « les doutes avec Skriniar le rapprochent d’une prolongation de contrat, même si Doha, qui a le dernier mot, n’a pas encore donné son feu vert ».

Pour autant, le PSG, qui se retrouve sous surveillance de l’UEFA pour le fair-play financier ne pourra pas offrir un contrat revalorisé à Sergio Ramos. Bien au contraire, s’il veut rester à Paris, le numéro 4 des Rouge et Bleu devrait consentir à une baisse de ses émoluments.