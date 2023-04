Publié par Timothée Jean le 26 avril 2023 à 14:32

Souhaitant renforcer son attaquant cet été, la direction de l’ OM s’est vu proposer les services d’un attaquant prometteur évoluant en Espagne.

OM Mercato : Valentin Castellanos pour remplacer Alexis Sanchez ?

Le prochain mercato estival promet d’être mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, qui souhaite s’attacher les services de nouveaux renforts. La priorité de l’ OM sera sans doute de renforcer son attaque, sachant qu’Alexis Sanchez arrive en fin de contrat au terme de la saison.

Du haut de ses 34 ans, l’attaquant chilien s’est refait une santé à l’ OM avec un bilan de 16 réalisations en 38 apparitions, toutes compétitions confondues. Toutefois, l’ancien joueur du Barça refuse jusqu’ici de prolonger son aventure avec l' OM. Malgré les démarches initiées par sa direction, son départ commence à prendre forme.

Face à cette situation inquiétante, les dirigeants marseillais ne restent pas les bras croisés. Ils s’activent en coulisse pour attirer un nouvel avant-centre en cas de départ d’Alexis Sanchez. Et si les noms de Folarin Balogun (Stade de Reims) ou encore Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) ont été évoqués à Marseille ces derniers temps, c’est finalement du côté de l’Espagne que l’ OM pourrait trouver son bonheur.

Valentin Castellanos « me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins »

Interrogé par L’Équipe, le défenseur Maxime Chanot conseille à la direction de l’ OM de tout en mettre en œuvre pour s’attacher les services de Valentin Castellanos. L’attaquant argentin est prêté cette saison par New York City à Gérone et monte en puissance. Hier soir, Valentin Castellanos a assommé le Real Madrid presque à lui tout seul. Grâce à un quadruplé historique, il a donné la victoire à son équipe (4-2).

Cette performance XXL sera-t-elle un déclin pour ce joueur considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération ? Maxime Chanot, qui le connaît très bien pour l’avoir côtoyé à New York City, estime en tout cas que le bourreau du Real Madrid serait une belle recrue pour l’ OM. « J'en ai parlé à plusieurs personnes à l'OM. Je ne sais pas s'ils se sont demandés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il colle parfaitement au profil du club. C'est un buteur efficace et un mec qui ne lâche rien sur le terrain. Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Valentin Castellanos a déjà été associé à l’ OM lors du dernier mercato estival. Après une première tentative manquée, les Marseillais reviendront-ils à la charge pour sa signature ? Rien n’est encore décidé dans ce dossier.