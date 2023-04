Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 16:49

Outre l’attaque, Luis Campos aimerait aussi renforcer la défense du PSG cet été. Un crack de Ligue 1 aurait ainsi tapé dans l’oeil du dirigeant portugais.

PSG Mercato : Luis Campos insiste pour un défenseur de Monaco

Malgré l’arrivée de Milan Skriniar, annoncée déjà acquise, et la prolongation possible de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain aimerait encore recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival. Si plusieurs noms de joueurs évoluant à l’étranger sont régulièrement associés au club de la capitale française, Luis Campos pourrait finalement avoir trouvé l’oiseau rare en Ligue 1.

Selon les informations relayées ce vendredi par L’Équipe, Axel Disasi, qui devrait bénéficier d’un bon de sortie durant l’été, serait sur les tablettes des dirigeants parisiens. Déjà intéressé par l’ancien défenseur du Stade de Reims, le PSG serait toujours intéressé par son profil pour renforcer son effectif la saison prochaine.

« Après trois années de collaboration, Monaco s’attend à perdre son international français de 25 ans, si le club de la Principauté y trouve son compte », assure le quotidien sportif, qui indique qu’un transfert d'Axel Disasi pourrait se conclure entre 35 et 45 millions d’euros, hors bonus. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup et le natif de Gonesse aurait une préférence pour la suite de sa carrière.

Axel Disasi accorde sa priorité à la Premier League

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Axel Disasi pourrait faire ses valises et quitter la Principauté dès cet été. Le Paris Saint-Germain, qui l’avait déjà ciblé l’an dernier, serait toujours attentif à sa situation, tout comme le Bayern Munich, désireux de remodeler une partie de son effectif. D’ailleurs, le protégé de Philippe Clement serait perçu comme une recrue intéressante en cas de départ.

Pour autant, « la probabilité, très élevée, est plutôt de le voir traverser la Manche », explique L’Équipe, qui cite Manchester City, qui pourrait perdre Aymeric Laporte, Chelsea, qui devrait se séparer de Thiago Silva et de Kalidou Koulibaly, et Manchester United, devrait voir Victor Lindelöf ou Harry Maguire libérer une place, comme les potentiels adversaires des Rouge et Bleu dans ce dossier.