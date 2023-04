Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 20:25

Déçu de son temps de jeu à l’ OM, Mattéo Guendouzi ne comprend plus les choix d’Igor Tudor. Ses relations avec le coach se rafraîchissent.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi, sa frustration grimpe en flèche

Mattéo Guendouzi (24 ans) n'aime vraiment pas s'asseoir sur le banc de touche. Dimanche dernier, lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Lyon (1-2), le milieu de terrain n'avait pas compris pourquoi il avait été laissé sur le banc de touche durant l’intégralité de la rencontre. Même s’il avait des raisons d’être heureux ce soir en raison de la victoire de son équipe, l’international tricolore n’a pas apprécié son déclassement.

Mattéo Guendouzi vient en effet de passer deux matchs consécutifs sur le banc de touche de l’ OM. Depuis son arrivée à Marseille à l’été 2021, il n’avait jamais vécu pareille situation. L’ancien joueur d’Arsenal a aujourd’hui le sentiment qu’il ne rentre plus dans les plans d’Igor Tudor et n’est même plus une solution en cours de matchs.

À l’issue du déplacement à l’OL, le milieu de terrain de l' OM n'a donc pas caché son agacement concernant son utilisation, en s’expliquant avec sa direction. Cette frustration qui vient de ce fait nourrir les débats sur la relation entre le joueur et son entraîneur. En tout cas, Igor Tudor lui assume ses choix, comme il l’a récemment expliqué en conférence de presse.

De l’intérêt, mais aucune offre pour Mattéo Guendouzi

L’entraîneur de l’ OM attend plus de Mattéo Guendouzi, estimant que le Français doit avoir plus d’impact au milieu de terrain et qu’offensivement. Il devrait s’adapter à ses exigences sportives. Et le technicien croate a le soutien de sa direction qui se montre très catégorique dans ce cas de figure. À l’image de Dimitri Payet ou encore de Gerson, chaque joueur doit se plier aux exigences du coach.

Mattéo Guendouzi devra ainsi supporter cette situation contre son gré et travailler d’arrache-pied pour satisfaire aux demandes d’Igor Tudor. Dans le cas contraire, il peut prendre la porte. D’autant plus que l’ OM ne s’oppose pas vraiment à son départ. La direction marseillaise est même prête à se séparer de son vice-champion du monde lors du prochain mercato, à condition de revenir une belle offre.

Flairant la bonne affaire, Aston Villa se serait rapidement positionné en vue de le déloger de Marseille. West Ham serait aussi sur ses traces. Mais jusqu’ici, il n’y a rien de concret. L’Équipe assure que l’ OM n’a toujours pas reçu d’offre pour un éventuel transfert de Mattéo Guendouzi. Toutefois, la situation risque d’évoluer dans les semaines à venir.