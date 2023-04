Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 16:50

Malgré une excellente saison, Igor Tudor pourrait quitter le banc de l’OM lors du prochain mercato estival pour aller prendre en main l’équipe de la Juve.

OM Mercato : La Juve pense à Igor Tudor pour l’après-Allegri

Nommé en juillet dernier en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor réalise un excellent travail sur le banc de l’Olympique de Marseille. Si bien que la Juventus Turin penserait sérieusement à lui pour prendre la relève de Massimilliano Allegri. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le technicien croate pourrait ainsi faire ses valises et quitter la cité phocéenne lors du prochain mercato estival, alors que l’OM file vers une qualification en Ligue des Champions.

Ce samedi, Tuttosport assure que le travail de Massimiliano Allegri ne satisfait pas à la Juventus Turin. De son retour, le coach italien ne parvient pas à redresser la barre et la situation actuelle du club avec les procès liés à l'ère Andrea Agnelli n'arrangent pas du tout ses affaires. Désormais dans le collimateur des nouveaux dirigeants du club italien, Allegri pourrait être remplacé par Igor Tudor, qui connaît bien la maison pour avoir défendu les couleurs de la Vieille Dame comme joueur et entraîneur adjoint. Et Pablo Longoria n’exclurait plus forcément cette option.

OM Mercato : Longoria fixe sa condition pour Igor Tudor

En cas de départ de Massimiliano Allegri, la Juventus Turin surveille la situation d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée au Figaro début avril, Pablo Longoria semait déjà le doute sur l’avenir de son coach en avouant : « j’aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur. »

Aux dernières nouvelles, l’OM aimerait le prolonger si la saison se termine par une qualification directe pour la Ligue des Champions. Mais Longoria reste tout de même ouvert à la possibilité de perdre son entraîneur dans les mois à venir. En effet, L’Équipe révèle que si la Juventus Turin se présente avec une grosse offre pour racheter le contrat de Tudor, l’OM pourrait lui délivrer un bon de sortie.