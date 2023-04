Publié par Dylan le 30 avril 2023 à 12:07

Après la défaite du FC Nantes en finale de Coupe de France, le LOSC a ciblé Antoine Kombouaré. Le club n'a pas oublié ses attaques à son encontre.

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Le FC Nantes a été humilié par le Toulouse FC (1-5) en finale de la Coupe de France samedi. Ce qui devait être un conte de fées a tourné au cauchemar pour les Canaris, incapables de réagir face à des Violets impressionnants de volonté. Cette défaite empêche le club des Bords de l'Erdre de réaliser le doublé après la victoire finale en 2022. Elle sape également le moral des troupes d'Antoine Kombouaré, déjà sous tension en raison de la menace d'une relégation en Ligue 2.

Dans un entretien pour Ouest-France, le technicien kanak a eu du mal à trouver ses mots pour expliquer cette désillusion. « On ne s’attendait pas à un tel scénario. À un tel début de match. Une énorme déception pour tous les gens qui nous supportent, pour tous nos supporters qui sont venus en nombre. On avait imaginé plein de scénarios, mais pas celui-là. On a été corrigés avec une entame de match catastrophique » a-t-il concédé. Son avenir s'écrit désormais en pointillés au FC Nantes.

FC Nantes : Le LOSC se venge d'Antoine Kombouaré

Si la défaite du FCN a dû toucher nombre d'amoureux de football, elle n'a pas vraiment déçu les fans du LOSC. Pour certains, le sacre du Toulouse FC leur permet même de se venger d'Antoine Kombouaré. Pour rappel, l'entraîneur de 59 ans avait dénigré le club nordiste au moment d'évoquer son intérêt pour Ludovic Blas. « C'est impensable de le voir partir. Encore moins à Lille. Ça, c'est pas un projet sportif. Ils ont fini 10èmes derrière nous, et surtout ils ne font la Coupe d'Europe » avait-il lancé en conférence de presse en août dernier.

Désormais, ces propos se retournent contre lui après la catastrophe en Coupe de France. Le technicien kanak ne devrait pas pouvoir retenir Ludovic Blas à l'issue de la saison, lui qui est actuellement l'un des milieux de terrain les plus prolifiques de Ligue 1 (7 buts). L'OM pourrait être sa prochaine destination, même si d'autres concurrents devraient se manifester cet été.