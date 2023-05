Publié par Timothée Jean le 01 mai 2023 à 17:55

Entraîneur de l’ OM, Igor Tudor est annoncé à la Juventus afin de succéder à Massimiliano Allegri. La Vieille Dame s’est exprimée sur le sujet.

OM Mercato : Igor Tudor associé à la Juventus

Igor Tudor a connu des débuts difficiles à l’Olympique de Marseille. Critiqué en début de saison, après une préparation estivale chaotique, le technicien croate a réussi à retourner l’opinion publique grâce à un enchainement de résultats positifs. Désormais, c’est tout un peuple marseillais qui est à fond derrière son entraîneur. L’ancien coach du Hellas Vérone a réussi à insuffler une mentalité incroyable à l’ OM et un football efficace à son équipe qui régale chaque week-end.

Dimanche soir, les pensionnaires du Vélodrome sont parvenus à renverser Auxerre en s’imposant (2-1) à domicile et comptent à présent 5 points de retard sur le PSG, battu à domicile par Lorient (1-3). L’ OM peut donc rêver du titre en cas d’effondrement du PSG dans ce sprint final. Et même s’il refuse d’évoquer la course au titre, Igor Tudor a des raisons d’être heureux. Son OM, qui a engrangé 70 points en 33 rencontres de Ligue 1, n’avait jamais atteint un tel total à ce stade de la compétition.

Igor Tudor s’offre ainsi un record historique à l' OM et son travail remarquable sur le banc marseillais suscite des convoitises au-delà des frontières nationales. Récemment, la presse italienne révélait un vif intérêt de la Juventus pour Igor Tudor. Une information inquiétante pour les supporters de l’ OM en raison de l’attachement du coach croate pour la Juve. L’homme de 45 ans aurait la possibilité de revenir dans son ancien club, en cas de départ de Massimiliano Allegri.

Igor Tudor et Zinedine Zidane écartés, la Juventus fait son choix

Igor Tudor figurerait sur la short-list de la Juventus aux côtés de Zinedine Zidane pour prendre les rênes de l’équipe première. Mais cette rumeur grandissante a vite été démentie par la direction de la Juventus. Les Bianconeri préfèrent miser sur la stabilité en conservant leur entraîneur actuel.

Le directeur général de football du club turinois, Francesco Calvo, a en effet réitéré sa confiance à Massimiliano Allegri qu’il espère conserver jusqu’en juin 2024. « Il est assez évident que Massimiliano Allegri va rester. Il sera notre entraîneur, il a signé un contrat de quatre ans et nous n'en sommes même pas à la moitié. Onze trophées, ainsi que deux finales de la Ligue des champions parlent pour Allegri », a-t-il assuré.

En dépit des récentes contre-performances de son équipe, Massimiliano Allegri est loin d’être menacé à la Juventus. De son côté, Igor Tudor est aussi bien parti pour poursuivre son aventure à l’ OM. Son équipe est déterminée à terminer à la deuxième place de Ligue 1 en vue de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions.