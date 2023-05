Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2023 à 17:33

Présent au PSG depuis l’été 2012 et son transfert en provenance de Delfino Pescara pour 10 millions d’euros, Marco Verratti est poussé vers la sortie.

PSG Mercato : Marco Verratti n’a plus sa place au Paris SG

Inexistant lors de la débâcle du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (1-3), dimanche, au Parc des Princes, Marco Verratti n’a plus rien à faire au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Après Daniel Riolo, c’est désormais Habib Beye qui s’interroge sur la nécessité de garder le milieu de terrain italien au PSG. Pour le consultant sportif, les dirigeants parisiens ont été très mal inspirés de prolonger le joueur de 30 ans dernièrement.

« Avoir resigné Verratti montre qu’on ne réfléchit pas en terme de performance. Je n’a rien contre lui, mais quel message envoie-t-on à ses concurrents comme Danilo Periera ou Vitinha en lui offrant un nouveau contrat alors qu’il n’est pas performant sur le terrain ? », s’est interrogé l’entraîneur de Red Star sur Canal+. Au-delà même de Marco Verratti, Habib Beye estime que la direction du PSG octroie trop de statuts figés à certains cadres qui ne le méritent pas toujours.

PSG Mercato : Une mauvaise politique de gestion des stars

À l’instar d’Emmanuel Petit, l’ancien international sénégalais estime que les statuts sont trop figés au Paris Saint-Germain et c’est cette situation qui fait que le club de la capitale n’avance pas en Ligue des Champions. Les stars étant installées dans un confort sans aucune remise en cause. En plus de Marco Verratti, il y a aussi Marquinhos, dont la prolongation serait déjà actée.

« Le statut c’est une performance, et pas un nom. Et aujourd’hui, je l’ai vu à travers les attitudes, il y a certains statuts qui sont indéboulonnables. Et si ça ne change pas, ça continuera comme ça. C’est pour ça qu’il y a ce genre de matches (comme celui contre Lorient). Il n’y a pas d’âme. Les gamins viennent au stade et ne voient rien. On a le droit de perdre, mais pas comme ça », a poursuivi Beye. Reste maintenant à savoir si le PSG osera franchir le rubicond et envisager un départ de Verratti cet été.