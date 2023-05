Recrue estivale du RC Lens, Openda est très convoité, grâce à ses performances, et annoncé sur le départ. Interrogé sur son avenir, il lâche des indices.

RC Lens Mercato : Openda envisage de rester au RCL pour jouer la Ligue des champions

Le RC Lens a investi près de 10 M€ pour s’attacher les services de Loïs Openda pendant le mercato d’été. Alors qu’il découvre la Ligue 1, l’attaquant belge n’a pas mis du temps pour s’adapter. Il s’est tout de suite imposé dans l’équipe nordiste et dans le championnat où il figure dans le Top 5e au classement des meilleurs buteurs, avec 17 réalisations en 32 matchs disputés. Fort de ses performances, l’avant-centre du RCL suscite des intérêts. Il serait sur les tablettes d'Aston Villa et Arsenal en Premier League, mais aussi de l’AC Milan en Serie A.

Selon Ekrem Konur, qui collabore avec SEPN, Marca ou Mundo Deportivo, ces trois clubs envisagent clairement de recruter le buteur du RC Lens au mercato d'été. Avant l’ouverture officielle du marché estival de transferts, le 10 juin, Loïs Openda a dévoilé des indices sur son futur. « Je suis sous contrat avec Lens jusqu'en 2027. Je suis très bien ici. J'espère y écrire une page de l'histoire du club, laisser une empreinte », a-t-il déclaré dan une longue interview dans L’Equipe.

Actuel 3e de la Ligue 1, le RC Lens est bien positionné pour décrocher une place qualificative en Ligue des champions 2023-2024. Et l’international belge (8 sélections, 2 buts) rêve de jouer cette compétition avec les Sang et Or. « Jouer la Ligue des champions avec Lens sera-t-il déterminant pour votre avenir ? Entendre cette musique (celle qui précède les matchs de C1) est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe (de Lens, ndlr) en est un autre », a répondu Loïs Openda. Notons que la valeur marchande du buteur est de 20 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.