Après son humiliation face à Toulouse samedi soir, le FC Nantes retrouve le championnat à Brest, et est en grand danger. Voici la compo du FCN.

FC Nantes : Gagner ou sombrer

Battu 5-1 samedi dernier en finale de la Coupe de France par Toulouse, le FC Nantes a déjà rendez-vous avec la Ligue 1 mercredi soir à l'occasion du déplacement à Brest. 16es au classement, les Canaris ont le même nombre de points que leur prochain adversaire, et une défaite les plongeraient dans la zone de relégation.

Un sursaut d'orgueil est attendu par les supporters nantais, très mécontents des dernières prestation de leur équipe, et qui sentent que le maintien en Ligue 1 est clairement en péril. Les joueurs du FCN ne sont pas les seuls à être sous pression, puisqu'Antoine Kombouaré est de plus en plus menacé ces dernières heures. Une défaite à Francis-Le Blé pourrait définitivement sceller son aventure avec le FC Nantes.

Plusieurs changements attendus dans la composition du FCN

Pour cette rencontre importantissime à Brest mercredi soir, Antoine Kombouaré devrait logiquement procéder à quelques changements, afin de ne pas aligner le même onze qui a coulé en l'espace d'une demi-heure samedi soir au Stade de France. En défense, Quentin Merlin devrait retrouver une place de titulaire sur le côté gauche à la place de Joao Victor.

Au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy, remplaçant au coup d'envoi face à Toulouse, devrait réintégrer l'équipe de départ à la place de Florent Mollet. Pour l'animation offensive, Andy Delort est en ballottage favorable pour suppléer à Mostafa Mohamed sur le front de l'attaque.

La compo probable du FC Nantes à Brest

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : F. Centonze, J-C. Castelletto, N. Pallois, Q. Merlin

Milieu de terrain : A. Girotto, M. Sissoko, S. Moutoussamy

Attaquants : L. Blas, A. Delort, M. Simo