Le Stade Rennais n'est virtuellement pas qualifié pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. Quelle fin de saison espérer pour les Rennais ?

Stade Rennais : Un calendrier accessible

Le SRFC n'est pas en forme. La dynamique actuelle est très moyenne, voire mauvaise. Les Rennais restent sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs, et une victoire poussive face à la lanterne rouge angevine. Plus globalement, les Rouge et Noir n'ont pas réussi à confirmer leur bon début de saison. L'équipe entraînée par Bruno Genesio pointe seulement à la 11ème place au classement de la phase retour. Une qualification en Coupe d'Europe reste néanmoins toujours possible.

6ème au classement, le Stade Rennais n'est qu'à 3 points d'une place qualificative en Ligue Europa Conférence. Les Bretons disposent également d'un calendrier très accessible. Sur les 5 dernières journées de Ligue 1, ils affronteront 3 des 4 relégables (Troyes, Ajaccio et Brest). Deux matchs compliqués attendent toutefois les Rennais, un déplacement à Nice et la réception de l'AS Monaco.

Les Rennais doivent rattraper Lille

Si le calendrier est plutôt favorable, le Stade Rennais n'a pas son destin entre les mains. Le club doit espérer au moins un faux-pas du LOSC, tout en réalisant un sans-faute de son côté. Les Lillois sont très en forme mais doivent encore aborder des matchs compliqués, comme la réception de Marseille ou des déplacements à Reims et à Monaco. Les Monégasques comptent d'ailleurs 5 points d'avance sur Rennes et sont actuellement 4èmes.

Les Rouge et Noir devront aussi regarder derrière eux. L'OL, qui a récemment battu (3-1) le Stade Rennais revient fort en cette fin de saison. Les Lyonnais restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs et ne sont qu'à 3 points des Rennais. Pour réaliser une bonne fin de saison, les Bretons devront faire mieux défensivement. Le coach Genesio a averti ses joueurs après les deux buts concédés contre Angers : "Le jeu avec ballon a été très encourageant, celui sans ballon a été très insuffisant. C'est un avertissement" avait déclaré l'ancien Lyonnais.